Светлана Билоножко заявила, что болезнь, которая унесла Виталия Билоножко, стала роковой и для другого известного артиста

Светлана Билоножко, вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко, откровенно рассказала, что та же коварная болезнь, с которой ее муж боролся на протяжении многих лет, унесла жизнь еще одного известного украинского исполнителя – Степана Гиги. По ее словам, обоих артистов объединял один диагноз – сахарный диабет второго типа.

Светлана Билоножко отмечает: это заболевание длительное время может не подавать никаких тревожных сигналов, однако медленно и неустанно разрушает организм, пока человек даже не осознает масштабов опасности. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"У Виталия был сахарный диабет второго типа – это очень коварное заболевание, – рассказывает Светлана Билоножко. – Оно медленно, почти незаметно разрушает организм изнутри. Человек может долго ничего не чувствовать, а тем временем происходят необратимые процессы. Это не было так, что мы бросились лечиться только в последние годы, нет. Годами следили за его состоянием: периодически бывали в больнице, делали капельницы, поддерживали организм, он принимал лекарства – все было под контролем, насколько это возможно. Но, знаете, каждый организм реагирует по-разному. И, к сожалению, мы видим, что до сих пор люди – в том числе и артисты – умирают именно из-за осложнений диабета второго типа. Это очень серьезная болезнь, которую часто недооценивают".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Степане Гиге, который недавно ушел из жизни, Светлана Билоножко ответила: "Да, и о Степане также – светлая ему память".

Жена Виталия Билоножко добавила, что диабет – это не только следствие стресса, а прежде всего результат колоссальных физических и эмоциональных нагрузок: "Когда человек много работает, и в организме возникает серьезная несбалансированность. А дальше – постоянные волнения, переработки, хроническая усталость. Человек буквально живет на износ. И если со стороны кажется, что работа на сцене – это легко и красиво, то это не так. Я знаю случаи, когда молодые люди, только попробовав сцену, говорили: "Нет, так не хочу". Меня часто спрашивают: почему ваш внук не поет, хотя имеет хороший голос и выходил на сцену с дедом? Посмотрим, как сложится, но в свое время он насмотрелся, как дед падал совершенно обессиленный после работы. Сцена – это тяжелая работа. Как тянуть поездной состав. И вместо движущего локомотива подцеплен ты сам. Выходишь на сцену и стремишься допеть и донести слово от первого до последнего ряда. Потому что песня – это что? Разговор со зрителем под музыку".

