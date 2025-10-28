На концерте Виталия Козловского случился опасный курьез: певец эмоционально отреагировал

Концерт украинского певца Виталия Козловского в Хмельницком едва не завершился трагедией. Во время выступления артиста произошли технические проблемы, из-за которых на сцену неожиданно начал опускаться противопожарный занавес весом 16 тонн.

Видео с опасным конфузом появились в местных Telegram-каналах. Как отмечают очевидцы, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал, лишь немного было повреждено оборудование.

Команда Виталия Козловского довольно быстро исправила все проблемы, поэтому музыкальное шоу продолжилось. Артист активно взаимодействовал со своими поклонниками и исполнял известные хиты. Аудитория со своей стороны поддерживала звезду громкими аплодисментами.

Эмоциональная реакция исполнителя

После окончания выступления Виталий Козловский вышел на связь в своих Instagram-stories, чтобы поделиться впечатлениями после опасного случая. Артист обнародовал скриншот соответствующей новости и, не подбирая слов, отметил, что ситуация была действительно ужасной.

"Это был пи... Но все обошлось без жертв. Хмельнитчане, спасибо вам", – написал исполнитель.

