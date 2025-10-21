На концерте Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в Николаеве подрались женщины: видео стало вирусным

В понедельник, 20 октября, украинские певцы Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан дали концерт в Николаеве, однако музыкальное мероприятие не обошлось без инцидентов. Прямо посреди выступления артистов под сценой подрались их поклонницы.

Видео дня

Инцидент успела заснять на камеру другая ценительница творчества исполнителей, которая сидела в зале, и обнародовала на личной странице в соцсети TikTok. Меньше чем за сутки после публикации ролик набрал почти 40 тысяч лайков.

На видео видно, как женщина в сером свитере, стоя возле сцены, танцевала под композицию Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана "100 тисяч кроків". В определенный момент она решила поцеловать камеру телефона зрительницы, которая снимала выступление, что отнюдь не понравилось другой фанатке певцов. Сначала она довольно грубо отвела женщину в сторону за плечи, а затем ударила по лицу.

Однако это не остановило главную героиню ролика, поэтому она продолжила танцевать. Вскоре под сцену вышли еще несколько поклонниц Бужинской и Грицкана, чтобы сделать совместное фото, однако и на этот раз возникла стычка. Из зала выбежала слушательница и сильно ударила женщину в сером свитере по лицу. Она была шокирована неожиданным развитием событий и пыталась дать отпор.

Такое поведение поклонницы исполнителей поразило не только присутствующих на музыкальном мероприятии, но и пользователей сети. В комментариях к ролику юзеры начали отмечать, что наброситься на женщину с кулаками было очень некрасивым поступком, а кто-то шутливо написал, что шоу под сценой было интереснее, чем сам концерт.

"Можно было бы не обращать внимания на эту даму! Пусть себе танцует!"

"Концерт под сценой оказался интереснее, чем на сцене".

"То ощущение когда платишь за один концерт, а смотришь два".

"Зачем бить по лицу? Кто вообще дал такое право?"

"Она подумала, что она звезда, а то бэк вокал позади".

Реакция Екатерины Бужинской

Народная артистка Украины не смогла оставить этот инцидент без комментария. Она обнародовала видео с дракой на личной странице в Instagram и написала: "Люблю всех и каждого, но должен быть здравый смысл и ответственность. Обидно видеть, особенно когда женщины встревают в драку".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что группа мужчин попыталась напасть на Анну Тринчер во время выступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!