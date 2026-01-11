На фронт смог попасть не с первого раза: Римма Зюбина рассказала, на какие 'жертвы' пошел ее сын, чтобы стать военным

Сын украинской актрисы театра и кино Риммы Зюбиной Даниил вступил в ряды Вооруженных Сил Украины не с первой попытки. Сначала парень не прошел отбор в выбранное подразделение, однако не отказался от намерения стать военным и сознательно готовился к службе.

О пути сына в ВСУ Римма Зюбина рассказала в интервью "ИПсО и люди", поделившись деталями, которые ранее не озвучивала публично. По ее словам, решение Даниила было взвешенным и окончательным, а мотивация пойти на фронт – простая и без пафоса: "Война в стране".

Актриса отметила, что Даниил еще в 2024 году добровольно обратился к рекрутингу и сам выбрал род войск, в котором хотел служить. Впрочем, тогда он не прошел отбор. После этого парень начал самостоятельно готовиться: тренировался дома, в частности на компьютере осваивал навыки работы с дронами, а также серьезно взялся за физическую форму.

Одним из важных шагов стала операция на глаза, которую Даниил сделал за собственные средства. По словам Риммы Зюбиной, стоимость вмешательства составила около 30 тысяч гривен. Таким образом он устранил медицинские ограничения и привел здоровье в соответствии с требованиями службы.

До официального поступления в ВСУ Даниил с первых дней полномасштабной войны работал с иностранными журналистами как переводчик. Вместе с международными корреспондентами он ездил в прифронтовые и деоккупированные зоны, в частности в Бучу и Ирпень еще в период, когда эти территории оставались серой зоной. О части этих поездок, призналась актриса, она узнала уже постфактум.

Римма Зюбина также рассказала, что ее сын хорошо ориентируется в истории военных конфликтов и часто проводил параллели между войной в Украине и событиями на Балканах. Именно Даниил посоветовал матери посетить Сараево во время ее поездок на кинофестивали, обращая внимание на то, как в этих городах хранят память о войне и жертвах среди мирного населения, подобное тому, что сейчас в Украине.

Напомним, в октябре стало известно, что Даниил добровольно присоединился в ряды ВСУ с начала 2025 года. Об этом Римма Зюбина сообщила в Facebook, отметив, что впервые ощутила на себе статус мамы военного. Сыну актрисы 28 сентября 2025-го исполнилось 27 лет.

