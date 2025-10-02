Сын Риммы Зюбиной присоединился к рядам ВСУ: актриса рассказала о приятной неожиданности в статусе мамы военного

Сын известной украинской актрисы театра и кино Риммы Зюбиной, Даниил, добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. С начала 2025 года он стал на защиту страны, а сама актриса впервые ощутила на себе, что значит быть мамой военного.

Об этом Римма Зюбина рассказала на своей странице в Facebook, поделившись трогательной историей из повседневной жизни. Актриса рассказала, что недавно в одном из киевских магазинов сети JYSK получила неожиданную скидку из-за своего статуса.

"Увидели фото на заставке моего телефона и услышали разговор с сыном. Впервые получила такой статус. Я – мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите", – написала Зюбина.

Сыну Риммы Зюбиной, Даниилу, лишь недавно, 28 сентября, исполнилось 27 лет.

Путь в ВСУ: от переводчика на фронте до военного

Как известно, еще до официального присоединения к ВСУ Даниил активно помогал военным журналистам. После начала полномасштабной войны он работал переводчиком, регулярно выезжая с международными корреспондентами в горячие точки, в частности в Бахмут.

В сентябре 2023 года в интервью Алине Доротюк Римма Зюбина рассказывала, что, в отличие от других матерей, она, наоборот, способствовала поездкам сына на передовую, поскольку это ускоряло создание репортажей и возвращение Даниила домой.

"Понимаете, у меня другая логика. Он быстрее сделает материал и быстрее приедет", – объясняла тогда актриса свою позицию. Она также отмечала, что эти поездки вызвали огромную переоценку ценностей у сына.

