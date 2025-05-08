'Мы уже не пара'. Еще один известный актер заявил о разводе во время войны

Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович ("Тот, кто прошел сквозь огонь", "Толока", "Гетман", "Осенние воспоминания"), который с февраля 2022 года стал на защиту Украины, впервые публично объявил, что во время большой войны пережил развод. Жена актера вместе с их сыновьями с начала полномасштабного вторжения нашли временное убежище за рубежом.

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Об этом артист рассказал в интервью ОBOZ.UA. По его словам, решение развестись было общим.

"Так случилось, что с женой мы развелись, она с сыновьями сейчас живет за океаном, – говорит Дмитрий Линартович. – В первый день вторжения отвез их в Богуслав Киевской области. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто – прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Она мне: "Дима, как думаешь?" Говорю: "Что тебе интуиция подсказывает? Женщины хорошо чувствуют". И они поехали в Польшу. Потом – в Италию, затем – снова перебрались. И приняли с женой совместное решение, что мы уже не пара".

"Дети остаются моими сыновьями, – добавил актер, – Когда приедут в Украину, обязательно возьму за руку, повожу, расскажу. Я ими занимаюсь, помогаю, выхожу на связь. Мои сыновья – два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, благодарю, что подарила мне прекрасных детей. Просто что приукрашивать: она – там, я – здесь. Сейчас живу один".

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Полное интервью с Дмитрием Линартовичем читайте на OBOZ.UA здесь.

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