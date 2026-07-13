"Мы еще Крым у вас заберем". Популярная актриса вспомнила циничное заявление российской звезды, который снимался в Украине с Владимиром Зеленским

Актриса Анна Яремчук-Бобало ("Первые ласточки. Зависимые", "Люся-интерн", "Хороший парень", "Женский врач", "Сваты") рассказала, что еще задолго до оккупации Крыма услышала от известного российского актера фразу, которая сегодня звучит особенно цинично. По словам артистки, во время совместных съемок Денис Никифоров заявил: "Мы еще Крым у вас заберем".

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Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Также она вспомнила, что больше всего возмущало не поведение российских коллег, а привилегированное отношение к ним на украинских съемочных площадках.

По словам Яремчук-Бобало, тогда ее муж, режиссер Олег Бобало, работал вторым режиссером на съемочной площадке одного из кинопроектов, где она получила небольшую роль. Главного героя в фильме играл российский актер Денис Никифоров. "Это был, кажется, 2008 или 2009 год. И знаете, что он тогда мне сказал: „Мы еще Крым у вас заберем". Я ответила очень коротко: „Подавитесь", – вспомнила актриса.

Денис Никифоров – российский актер, который приобрел популярность после главной роли в фильме "Бой с тенью", а украинским зрителям также известен по фильму "8 первых свиданий", который снимали в Киеве и где он сыграл вместе с Владимиром Зеленским – до того, как тот стал президентом.

Позже сыграл одну из главных ролей в сериале "Молодежка", который долгое время транслировался и в Украине. После начала российской агрессии Никифоров не осудил войну против Украины и продолжил работать в российском кинематографе, в частности сниматься в проектах, романтизирующих российских военных. Актер внесен в базу "Миротворец" за незаконное посещение временно оккупированного Крыма и коммерческую деятельность на полуострове.

В то же время артистка отметила, что больше всего ее возмущало не поведение российских актеров, а отношение к ним украинских продюсеров и организаторов съемочного процесса: "Российских актеров было очень много. Но проблема все-таки была не в них самих. А в наших продюсерах, ассистентах, администраторах. Извините за грубое выражение, но это было какое-то сплошное лизание задницы. Я хорошо помню, что для российских актеров – отдельные гримерные, особое отношение, сервис. А украинские актеры сидели вместе в маленьком автобусе или общей комнате. Мы как будто были людьми второго сорта. Это очень задевало".

"Лично со мной россияне общались нормально. Но, думаю, это потому, что когда ты знаешь себе цену и не пытаешься кому-то угодить, то никто о тебя ноги не вытрет", – добавила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Лариса Руснак объяснила, почему россияне чувствовали себя хозяевами на украинских съемках: "Им – отдельные автомобили, нам – вагончик на десятерых".

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