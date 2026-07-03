"Им – отдельные автомобили, нам – вагончик на десятерых". Актриса Лариса Руснак объяснила, почему россияне чувствовали себя хозяевами на украинских съемках

Народная артистка Украины Лариса Руснак откровенно высказалась о временах, когда на украинских съемочных площадках работали российские актеры. По ее словам, гости из РФ получали гораздо лучшие условия, в то время как украинские артисты мирились с неравным отношением.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса убеждена, что проблема заключалась не только в россиянах, но и в том, что сами украинцы позволяли так к себе относиться.

"Знаете, сейчас я думаю, что дело было даже не только в них, но и в нас. Мы соглашались с тем, что украинские актеры могут сидеть по десять человек в маленьком вагончике, а российские приезжают на отдельных автомобилях, у них лучшие условия, другое отношение. Нам говорили: у них есть райдеры, их продюсеры платят за эти сериалы. Но ведь и мы могли уважать себя больше", – отметила Руснак.

По словам народной артистки, тогда нередко возникало ощущение, что украинских актеров воспринимают как людей "второго сорта": "Мне порой было обидно от такого отношения: им – все, а нам – что-то с барского стола. Иногда возникало ощущение, что нас загнали в какое-то гетто. Был даже период, когда, если ты на съемочной площадке говорил на украинском языке, на тебя смотрели как-то свысока".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Наталья Васько призналась, что до сих пор испытывает чувство вины из-за того, что до полномасштабного вторжения снималась в проектах вместе с российскими актерами. По ее словам, уже в первый день большой войны она публично извинилась, ведь считает, что совместная работа создавала иллюзию дружеских отношений между украинцами и россиянами. Об этом артистка рассказала нам в интервью. Васько вспомнила, что еще задолго до полномасштабного вторжения открыто спорила с российскими артистами на съемочных площадках.

"Я очень сильно ссорилась с россиянами – это был мой Майдан. Еще в тот период, когда пыталась что-то доказать. Хотя, честно говоря, всегда подозревала, что им нельзя доверять. Говорила об этом нашим актерам еще после 2014 года. И не ходила на все те собрания, где они записывали обращения к российским коллегам. Я была уверена: до них не достучимся", – объяснила она.

Артистка рассказала и об одном из конфликтов с российскими актерами, которые упрекали ее за украинский язык: "На съемках я поссорилась с Дмитрием Пчелой и Владимиром Литвином, которые рассказывали мне о "великой и малой Руси". И говорили: "Почему ты здесь говоришь по-украински?" Я ответила: "Будете мне указывать, на каком языке общаться в быту? В кадре я говорю так, как написано в сценарии. А как мне разговаривать с мамой – это мое дело. И все промолчали – а команда же была наша. Только один режиссер после съемок сказал: "Я сегодня впервые увидел, что такое российский фашизм". А я ответила: "Женя, а почему так тихо?" – подытожила она.

Полное интервью с Ларисой Руснак читайте на OBOZ.UA здесь.

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