"Мы едем в опасность": заслуженная артистка Украины вспомнила, как учительница запугивала детей перед поездкой во Львов во времена СССР
Украинская певица Юлия Лорд поделилась впечатляющей историей, которая произошла с ней во времена учебы в школе. В 1991 году, незадолго до провозглашения независимости Украины, ее класс получил возможность отправиться на экскурсию во Львов. Перед поездкой из Киева преподавательница артистки собрала всех учеников в одном кабинете и провела такой-себе воспитательный час, где рассказала, как правильно вести себя в "столице бандеровщины" и раскрыла все "опасности", которые их ждут.
Как вспомнила заслуженная артистка Украины, учительница подготовила школьникам перечень слов, на которые их якобы могут тестировать, более того, призвала не ходить по городу в одиночку, чтобы избежать нападений. Об этом она рассказала в интервью для "Суспільне культура".
"Мы сдали больше всех в районе макулатуры. И нас наградили поездкой во Львов. Но весь руководящий состав школы не знал, что же с нами делать, как же нас можно отправить в "столицу бандеровщины". Представьте себе, в конце школьного дня наша классная руководительница собрала нас в классе и начала готовить к поездке во Львов. Говорила: "Детишки, мы едем в опасность". Нам предложен был целый список определенных украинских слов, на которые нас будут тестировать во Львове. Говорили: "Дети, вы, во-первых, должны держаться группой. Если и разделяться на группки, то чтобы это не была один-два человека, чтобы вы в случае нападения могли себя защитить. К вам могут подойти и провоцировать, спросить вас, например: "Как будет на украинском языке "галстук"?". Вы должны сказать "краватка". Если вы скажете как-то не так, поймут, откуда вы приехали, и мы не знаем, чего ждать", – поделилась певица.
По словам Юлии Лорд, после таких наставлений они с одноклассниками были очень взволнованы и даже не смогли нормально поспать в поезде. Для школьников стало невероятным удивлением, когда, выйдя в город, они встречали людей, которые общались как на украинском, так и на русском. Как отметила исполнительница, конечно же, их никто не провоцировал и не тестировал на звание соловьиного.
"Возле оперы мы увидели сине-желтые флаги. Все было заряжено этим духом освобождения. Это правда. Это придало какой-то веры, надежды, какого-то предчувствия изменений", – отметила артистка.
Юлия Лорд – украинская певица родом из Киева. Она заявила о себе в отечественной индустрии музыки в 1997 году, когда стала лауреатом фестиваля "Червона рута". После этого артистка начала гастролировать по городам Украины и выпускать альбомы. В 1999-м клип исполнительницы на песню "Фото/Грязная как ангел" одержал победу во всех основных номинациях на фестивале альтернативного видео.
Длительный период Юлия Лорд сотрудничала с группой "Скрябин", а в 2008-м сосредоточилась на развитии сольной карьеры. В 2012 году вышел ее полноформатный музыкальный альбом "8 секунд". Позже она представила композиции "Ты можешь коснуться меня языком", "Летаю" и "Белое: Черное". В сентябре 2020-го Лорд выпустила сингл "Мова", а в 2022-м представила дуэтный трек с польской группой Antynomia – "Война/Wojna".
