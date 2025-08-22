'Село, ты единственный здесь не из Москвы. Ты блатной?' Кондратюк ошеломил историей, как его унижали на 'Что? Где? Когда?'

Украинский продюсер Игорь Кондратюк поделился, что во времена участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" сталкивался с оскорблениями со стороны других участников. Когда ведущий приехал в Россию, чтобы пройти кастинг в проект, его упрекнули в том, что он единственный не из Москвы и даже начали называть "блатным".

Шоумен не понимал подобных упреков в свою сторону, ведь ему предложили принять участие в отборе после того, как он с товарищами поразил российских знатоков во времена учебы на пятом курсе университета. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Балючі теми".

"Я учился в университете Шевченко. Перевелась в университет Вера Павловна Новоселова, она была заместителем директора и энтузиастом "Что? Где? Когда?". Она увидела, что на физическом факультете есть студия "Балаган", где я был формальным лидером, и предложила делать вечера для университета. И как-то на пятом курсе она говорит, что к нам приезжает клуб "Что? Где? Когда?", те звезды из Москвы, которых мы смотрели. Спрашивает: "Вы можете им сделать культурную программу?". Мы провели вечер, нас встречает Вера Павловна и говорит: "Так довольны эти знатоки были". Позвонили из телеклуба и пригласили нас на съемку. Мы поехали в Москву", – вспомнил продюсер.

После этого Игорь Кондратюк вернулся в Киев, где продолжал помогать с организацией различных мероприятий в университете. Однажды ему предложили принять участие в отборе на интеллектуальную игру. Тогда в учебное заведение позвонили организаторы "Что? Где? Когда?", отметив, что им понравились студенты, поэтому пригласили на кастинг.

"Я приезжаю на отбор. В первый день была где-то сотня людей. Потом говорят, что после сегодняшнего дня остаются такие-то люди. Назвали фамилии, мою тоже. На следующий день прихожу на курилку, и мне говорят: "Кондратюк, так ты же блатной". Я такой: "Почему это?". А они: "Ты что не обратил внимание, село, что ты единственный не из Москвы. Мы из разных городов, но все учимся, или живем в Москве. В чем твой блат?". Потом отобрали три команды, и в одну попал я. Они снова говорят: "Расскажи, почему тебя выбрали?". Я им рассказал всю историю, и они говорят: "Да, дуракам везет", – поделился ведущий.

По словам Кондратюка, со временем он понял, что попал в "Что? Где? Когда?", ведь не боится чего-то не знать. По мнению продюсера, в команде надо иметь человека, который может "накидывать глупые версии" и не стесняться этого.

