Муж Оли Поляковой неоднозначно ответил на вопрос об изменах в браке после слухов о 'романе' певицы с известным поваром

Муж украинской артистки Оли Поляковой, предприниматель Вадим Буряковский, высказался об изменах в их браке после того, как по сети распространялись слухи об "отношениях" исполнительницы с поваром Владиславом Мицкевичем. Бизнесмен твердо отметил, что не крутил романы на стороне, а вот насчет верности жены не был так уверен.

Видео дня

В то же время, как поделился Буряковский, он не ревнует Полякову к другим мужчинам, ведь осознает особенности ее профессии, тогда как исполнительница не любит видеть партнера в компании других женщин. Завесу личной жизни он приоткрыл в интервью Дмитрию Гордону.

Во время разговора журналист спросил у бизнесмена: "Были ли измены в браке с твоей или ее стороны?", на что получил довольно неоднозначный ответ: "Нет. С моей стороны точно не было, не знаю, как с ее".

Слухи о "романе" Поляковой на стороне

В 2024 году звездный повар Владислав Мицкевич заявил, что якобы длительное время находился в отношениях с Олей Поляковой. В своих социальных сетях он обнародовал ряд кадров, где показал квартиру, в которой "жил" с певицей, а также моменты с будто бы их поцелуями.

"Я год прожил с Поляковой. Вот она приехала забирать свои вещи. Просто, чтобы вы знали. Потому что меня эти облака, этот стресс достал", – написал кулинар.

Однако очень быстро Мицкевич сам опроверг свое резонансное заявление. Повар объяснил, что имел конфликт с исполнительницей на финансовой почве, поэтому хотел отомстить ей, распространив подобные слухи. Он также добавил, что перед обнародованием скандальных кадров выпил две бутылки крепкого алкоголя, который употреблял вместе с антидепрессантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!