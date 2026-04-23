Муж-миллионер и трагедия, которая едва не довела до больницы: как сложилась жизнь телеведущей Полины Логуновой после эмиграции в США

Телеведущая и стилист Полина Логунова раскрыла, как сложилась ее жизнь после переезда в Соединенные Штаты Америки. Блогер не стала скрывать, что в первый период сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями, поэтому даже не имела в доме мебели, однако со временем смогла преодолеть все препятствия и добиться успеха. Сейчас она является владелицей салона красоты, открыть который помог избранник.

Американец по имени Джордж не побоялся вложить немалую сумму в развитие бизнеса Логуновой и поддержал её в карьерном росте. Об изменениях в жизни ведущая рассказала в проекте "Вершиленко & Co".

Как поделилась Полина Логунова, определенный период она категорически отказывалась от идеи открыть собственный салон красоты, которую предлагал ее любимый мужчина. Стилистка понимала, что найти хорошую команду в индустрии красоты совсем не легко, но в конце концов решилась на этот шаг. Они с Джорджем нашли хорошее помещение в престижном районе Лос-Анджелеса, где сейчас активно развивается бизнес Логуновой. Партнер ведущей инвестировал в открытие салона красоты более миллиона долларов.

"Ему очень часто американцы предлагали быть инвестором салонов красоты еще до меня. Но инвестор должен видеть действительно бешеную работоспособность. Я работаю без выходных вообще уже три с половиной года. Мы делали ремонт, я каждый день была здесь. Плюс финансовые кризисы: есть вложения, нет дохода. Как ты это переживаешь? Дальше твое мастерство. То есть ты везде должен быть на "пятерочку". И тут дело не в том, чтобы найти такого Джорджа. Не все будут вкладываться", – высказалась стилистка.

Такая упорная работа уже дала хороший результат. Среди клиентов Полины Лагуновой есть немало знаменитостей, как, например, американский профессиональный боксер Флойд Мейвезер-младший.

Однако, конечно, финансовое состояние это не единственное, что привлекло внимание ведущей к американцу. Ей очень нравится как внешность и спортивное тело Джорджа, так и его отношение к ней.

"Я всю жизнь все решала, зависела от своих решений, поэтому очень сильно устала. И эмиграция увеличила всю эту боль. И потом тебе говорят: "Все нормально, я сейчас все решу". И он решал. Я такого в жизни не слышала. Он всю жизнь много работает. Он предприниматель. Я более трудолюбивого человека не видела в жизни", – поделилась стилистка.

И все же за такой "идеальной картинкой" скрывались и очень болезненные моменты. Как вспомнила Полина Логунова, она пережила личностную трагедию, из-за которой даже могла оказаться в больнице.

"У меня была внутренняя трагедия, которую я переживала очень болезненно. Даже мой психотерапевт сказал, что в моем состоянии люди долго не выходят из больницы. Но этого никто не видел. Это никогда и не "всплывет", потому что связано только с моими выбором и решениями", – отметила Логунова.

