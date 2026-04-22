'Если я открою рот – вся семья Ступок упадет!' Полина Логунова впервые раскрыла, почему ее брак с Дмитрием распался

Телеведущая и блогер Полина Логунова объяснила, почему в их с Дмитрием Ступкой браке была поставлена точка. Оказывается, раскол в отношениях экс-супругов произошел еще до переезда в США из-за разных жизненных позиций: инфлюенсер привыкла двигаться вперед, несмотря на все сложные обсоятельства, тогда как актер наоборот, мог зациклиться на негативе.

В частности, как отметила Логунова, все упреки о том, что она ушла от Ступки из-за финансовых проблем после выезда из Украины не соответствуют действительности, поскольку никто просто не видел, что происходило между ними за закрытыми дверями. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Вершиленко & Co".

"Он очень сильно отчаялся. А я такой человек, который всегда другого поддерживает. И мне, видимо, хотелось, чтобы на мою поддержку ответили: "Да, ты права, сейчас слезы вытру, все будет хорошо" и что-то делали. Просто встать и идти вперед, это уже работа. Я так делаю сама. И так очень тяжело, и так очень много негатива. Надо видеть, что стакан полуполный, а не полупустой. Потом началась война, много разговоров типа ай-ай-ай, что с этим делать. И так тяжело. Давай что-то придумаем такое, чтобы употреблять сейчас. Не надо говорить сто раз о том, что что-то плохо", – сказала блогер.

Однако вдаваться в подробности трудностей в отношениях, которые возникали между экс-парой еще в Украине, Полина Логунова не стала. Свою позицию ведущая объяснила тем, что просто хочет защитить их общую с Дмитрием Ступкой дочь, мол, если вынесет на поверхность все "подводные камни", пострадает репутация семьи актера, что в свою очередь негативно повлияет на ребенка.

"Если я начну рассказывать, его авторитет в медийном поле сильно пострадает. Из-за эмоций и обид он думает, что все моя вина. Вся грязь, которую мы можем публично вылить друг на друга, повлияет на мою дочь. Если бы у нас не было общего ребенка, ему был бы п**дец. Что бы он ни делал, я не буду публично на него нападать. У нас есть дочь, и когда она вырастет, многое увидит. Если я открою рот – вся слава семья Ступок падет! Я буду молчать не потому, что волнуюсь за них, а защищаю ребенка", – подчеркнула блогер.

Напомним, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова сообщили о решении развестись в апреле 2022 года. Их разрыв был далеко не из легких, ведь сопровождался публичными нападками друг на друга. Ступка заявлял, что Логунова ушла от него, ведь закрутила роман с иностранцем, однако он якобы не держал на нее зла. Блогера сильно возмутили такие слова экс-избранника, поэтому она даже пригрозила опубликовать информацию, которая уничтожит карьеру и личность актера.

