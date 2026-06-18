Илона Гвоздева похвасталась новым автомобилем стоимостью около 150 тысяч долларов и рассказала, на какие средства его купила. Видео

Хореограф Илона Гвоздева приобрела новый автомобиль Mercedes и впервые показала его поклонникам. Танцовщица опубликовала видео из автосалона, где запечатлела момент получения машины и рассказала, что купила ее на собственные средства.

Видео дня

Кадры появились в Instagram. Новый автомобиль звезды – белый Mercedes-Benz GLE 300D 2024 года с кожаным салоном коричневого цвета. Стоимость такой модели на украинском рынке новых автомобилей составляет около 150 тысяч долларов.

На опубликованных кадрах Гвоздева сначала показала ключи от машины, а затем продемонстрировала сам автомобиль, накрытый тканью с большим декоративным бантом. Впоследствии покрывало сняли, а танцовщица села за руль и показала подписчикам салон новой машины.

Знаменитость не скрывала своих эмоций от покупки.

"Боже, аж руки дрожат. Это моя мечта", – сказала она в видео.

В частности, Илона Гвоздева решила ответить на вопрос о происхождении средств на дорогую покупку. Она подчеркнула, что приобрела автомобиль самостоятельно и не зависит от чужой финансовой поддержки.

По словам Гвоздевой, на протяжении многих лет ей приходилось слышать сомнения относительно возможности заработать на крупные покупки благодаря профессии танцовщицы.

"Мне говорили: "Да что ты заработаешь своими танцами?" Говорили годами, особенно те, кто привык, что женщина должна ждать, терпеть или искать того, кто "обеспечит". Я не ждала, я работала, у меня была четкая цель, и в конце концов я позволила себе воплотить ее в жизнь. И сегодня это моя машина, мои деньги и моя свобода. Без каких-либо условий и без той цены, которую стыдно назвать", – отметила она.

Также танцовщица выбрала для нового автомобиля индивидуальный номерной знак. По данным сервисных центров МВД, комбинация из трех одинаковых цифр, расположенных подряд, стоит 21 600 гривен.

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