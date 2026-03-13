'Там целая 'Санта-Барбара': Зеленский объяснил паузу в трехсторонних переговорах с РФ и США

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором Россией по завершению войны в нашей стране снова перенесли. Президент Владимир Зеленский назвал подготовку к переговорам "целой Санта-Барбарой".

Видео дня

Об этом глава государства сказал журналистам 13 марта после окончания визита во Францию. По словам Зеленского, место встречи переговорщиков до сих пор не согласовано из-за разных позиций США и России.

Президент рассказал, чтовстреча должна была состояться на следующей неделе, но ее перенесли по просьбе американской стороны.

"Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает выезжать сейчас с территории Соединенных Штатов Америки", – объяснил президент.

Украина, по словам Зеленского, подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, в зависимости от выбора американцев.

Зато российская сторона отказалась лететь в США и предложила Турцию или Швейцарию, но американцы отказались от такого варианта.

"Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах", – заявил Зеленский.

Однако место проведения трехсторонних переговоров, как отметил глава государства, зависит исключительно от американской делегации.

"Они организаторы этой встречи. Ждем от них", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Кремле решили изменить свою переговорную позицию и теперь заявляют, что не отталкиваются от договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Россияне заявили, что предыдущие договоренности уже не соответствуют ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для прекращения войны нужно, чтобы американский лидер Дональд Трамп усилил давление на российского диктатора Владимира Путина. Украинцы не готовы принять ультиматумы страны-агрессора России по сдаче без боя оккупантам земель на востоке страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!