'Государства, которые воюют с Ираном, должны это понимать': Макрон напомнил о сотрудничестве Тегерана с Москвой

Все государства, которые противостоят Ирану, должны действовать последовательно в своей политике. Они должны четко понимать, в сотрудничестве с каким государством были произведены иранские дроны, которые сейчас атакуют их страны.

Об этом президент Франции заявил в пятницу, на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.

"Я говорю это для напоминания – все государства, которые ведут войну против Ирана, должны быть последовательными в своих позициях и понимать, вместе с кем производятся эти дроны", – сказал Макрон.

Он напомнил о сотрудничестве Тегерана с Москвой по производству беспилотников. По словам Макрона, именно Россия является той страной, которая сейчас активно помогает Ирану сеять хаос и уничтожать экономику не только стран Ближнего Востока, но и всего мира.

"Я хочу всем напомнить, что Россия является стратегическим союзником режима в Тегеране, с которым она подписала в январе 2025 года соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве. Детали этого соглашения никогда не были обнародованы. Впрочем, известно, что соглашение предусматривает изготовление на территории России беспилотников иранского происхождения. Все знают, где производятся дроны, которые падают на страны Персидского залива", – сказал Макрон.

Французский президент также поблагодарил Зеленского, отметив, что украинский президент был прав, когда "захотел поддержать эти государства", которые противостоят Ирану и предложил им украинские решения и инновации.

"Никто не может отрицать, что украинское небо, к сожалению, стало полигоном для испытания иранских дронов, которые сегодня падают в Персидском заливе и на территории некоторых наших союзников", – заявил Макрон.

Именно поэтому, по словам президента Франции, сейчас так важно усиливать возможности Украины по противодействию беспилотникам.

"Поэтому мы хотим усилить способности Украины и ее способности перехвата дронов. Мы хотим подтвердить в эти решающие часы нашу ответственность действовать в пользу Украины. В процессе установления длительного и справедливого мира Европа должна играть ведущую роль", – подчеркнул лидер Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта. По его словам, это может увеличить доход на российскую агрессию на около 10 млрд долл.

