Момент откровения: рэпер elarm выпустил меланхоличный трек «Свой вайб»

Украинский хип-хоп-исполнитель, саундпродюсер и автор песен elarm представил новый трек "Свій вайб". После недавнего динамичного танцевального фита с MAKO под названием "DANCE", артист возвращается к своему классическому, более меланхоличному и рефлексивному амплуа.

Видео дня

Новая песня рэпера – это глубокая и откровенная история о поиске себя, внутренней борьбе и окончательном принятии себя, обстоятельств и своего прошлого.

"Для меня этот трек стал моментом исповеди. Мне трудно отпустить утраченную юность, я часто думаю об ошибках и о моментах, когда поступил бы иначе. В такой момент я и написал "Свой Вайб". Я не люблю мистифицировать, но как только услышал первое демо, почувствовал облегчение. Понял, что все это, несмотря ни на что, сформировало меня и сделало тем, кем я являюсь. Многие из нас сейчас находятся в таком состоянии, я хотел бы, чтобы этот трек помог принять свое прошлое и уловить в этом определенный вайб", – поделился elarm.

"Когда мы впервые встретились с Лешей – между нами сразу произошел матч. Это человек, который движется вперед и поднимается, несмотря на то, насколько болезненным было падение. Поэтому этот релиз стал таким особенным. Думаю, он важен не только для elarm как для артиста, но и для Леши как для человека", – прокомментировал Александр Селиванов, совладелец лейбла MELAYA MUSIC.

Украинский рэпер elarm, автор песен и саундпродюсер, работающий в жанрах хип-хоп, рэп и R&B, ворвался в украинское музыкальное пространство благодаря гостевому куплету в треке "Київ то є вдома" от Sage. Его трек "Монументально" собрал более 2,7 миллиона прослушиваний, а хит "Hop" – около 2 миллионов.

Чем особенный лейбл MELAYA, который занимается продвижением elarm

MELAYA – это профильный украинский музыкальный лейбл, который фокусируется исключительно на менеджменте, качественном саундпродюсировании и продвижении артистов в жанрах хип-хоп и R&B. Команда ставит своей целью вывод украиноязычного урбан-контента на европейский уровень, предоставляя молодым исполнителям юридическую поддержку и доступ к профессиональным студиям звукозаписи.