'Мой идеальный день': Макс Барских показал, что происходило за кадром съемок нового мини-альбома 'Город дождей'

В новом документальном фильме Макс Барских впускает слушателя в собственную творческую вселенную – за кулисы создания мини-альбома "Місто дощів". За один день под открытым небом артист вместе с музыкантами снял все пять видео с пластинки, впервые исполнив песни вживую.

"Я очень эмпатичен и глубоко чувствую все, что происходит в нашем обществе. Я общаюсь со многими людьми и понимаю их эмоции. Иногда истории разных людей могут меня вдохновить, так и рождаются все месседжи и идеи", – отмечает Макс Барских.

В пластинку вошло пять композиций, и каждая из них отражает состояние, знакомое сегодня каждому украинцу: силу духа после тяжелых ночей; любовь, которая живет несмотря ни на что; разлуку и потерю близких.

"Кохай" открывает альбом как пролог – песня о необходимости беречь себя и оставаться открытым к миру, даже когда больно.

"Город дождей" напоминает, что даже в самые темные моменты всегда найдется место для любви.

"Быть сильным" звучит как внутренний монолог героев нашего времени – военных, которые держат на себе целый мир.

"Спи" – колыбельная для тех, кого уже нет рядом, в которой певец превращает боль в нежность теплых воспоминаний.

А завершает пластинку лид-сингл "Все ОК" – манифест о единственно возможном спасении: быть вместе, потому что вместе будет ОК.

"Мне близок этот немного минорный Макс. Такая лирика льется из него совершенно естественно. Было интересно прочувствовать эти тексты, они звучат, как разговор с самим собой. Это эхо тех же ощущений, что и в песне "Будет весна". Этот альбом о внутренней трансформации артиста, о том, как это жить под пулями и ракетами и одновременно сохранять веру в любовь", – подытоживает режиссер документальной ленты Алан Бадоев.

Впервые песни из нового мини-альбома "Місто дощів" прозвучат вживую 13 декабря в столичном Дворце спорта.

Аккредитация прессы по ссылке: https://forms.gle/fgwKB4ozqZtJZbvS9