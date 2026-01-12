'Мои 'краши' детства – Космос, 'Ошпаренный' и Бодров!' Приходько поностальгировала по бандитам из 90-х и разнесла украинских мужчин

Украинская певица Анастасия Приходько спровоцировала дискуссию в соцсетях, опубликовав эмоциональный пост о своих "крашах" детства и отсутствии, по ее мнению, ярких мужских героев в украинском медиапространстве. Артистка призналась, что в юные годы симпатизировала персонажам из российских криминальных фильмов и сериалов 1990-х – начала 2000-х.

В Instagram Приходько среди своих "крашей" назвала Космоса из сериала "Бригада", Димона "Ошпаренного" из фильма "Бумер" и Даниила Багрова в исполнении Сергея Бодрова – младшего из фильма "Брат". По словам певицы, именно эти образы формировали представление о харизматичных мужских персонажах в ее подростковые годы.

"Я проснулась с мыслями о том, какие "краши" сейчас у молодежи. Не побоюсь сказать, что мои "краши" детства – это Космос, "Ошпаренный" и Бодров! Я задумалась, а почему в моем детстве не было "крашей" из Украины? И поняла: у нас не делают героев на экране, потому что у нас их просто нет или носятся с одним", – поделилась Приходько.

Артистка отметила, что в украинском культурном пространстве того периода она не видела героев, которые могли бы вызвать подобные эмоции. Приходько написала, что в ее детстве фактически не существовало украинских мужских персонажей, постеры с которыми хотелось бы вешать на стену. Она вспомнила Юрка Юрченко как одного из немногих популярных мужских образов того времени, однако подчеркнула, что он также не был для нее "героем романа".

По ее словам, в Украине годами культивируется образ "правильного" героя – доброго, веселого и максимально безопасного для массовой аудитории. Среди примеров таких публичных образов она назвала DZIDZIO, Юрия Горбунова, Олю Полякову, Верку Сердючку и Потапа, подчеркнув, что именно такие типажи чаще всего получают широкую поддержку и присутствие на экранах.

"А потом все удивляются, почему так происходит, что дети сейчас все больше смотрят аниме, слушают BTS, западную музыку и ищут "крашей" в других странах. А все почему? Девушки любят "плохих парней", – добавила Приходько.

В то же время в комментариях ей напомнили, что Украина в 1990-2000-х также имела своих "героев". Среди них: Андрей Шевченко, Скрябин, Дмитрий Комаров, Святослав Вакарчук, братья Борисенко, Стас Шуринс, Александр Пономарев, El Кравчук.

Стоит отметить, что все герои, которых Приходько назвала своими "крашами", являются персонажами российской криминальной классики. В частности, речь идет о Данииле Багрове из фильма "Брат" режиссера Алексея Балабанова – культовый образ героя 1990-х, за роль которого Сергей Бодров – младший получил одну из главных наград российского фестиваля "Кинотавр". Также это Димон "Ошпаренный" из фильма "Бумер" Петра Буслова и Космос Холмогоров из сериала "Бригада", которых в свое время активно романтизировали как антигероев постсоветской эпохи.

