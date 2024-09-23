'Время брать ответственность': известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ

Украинская актриса Рита Бурковская объявила, что приняла присягу и официально присоединилась к рядам Сил обороны Украины. Они отметила, что последние 2,5 года работала в медиа, где получила бесценный опыт, но теперь решила взять на себя большую ответственность за защиту Украины.

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Об этом актриса написала на своем аккаунте в Instagram. По словам Бурковской, вдохновила ее на такой шаг руководительница медслужбы 3 отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач.

"Не знаю, что принесет мне мое решение, но точно знаю, что в это историческое время, это единственно верное решение и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших", – говорится в сообщении.

Актриса подчеркнула, что хотела бы жить привычной жизнью и сниматься в кино, однако в условиях российского полномасштабного вторжения это не ко времени. Она верит, что еще вернется к актерской карьере, но сейчас рада присоединиться к команде профессионалов, работающих ради жизни и здоровья тех, кто борется за свободу Украины.

"Я уверена, что еще будет кино в моей жизни и люди, которые мне близки по ценностям и истории которых меня коснутся и других тоже. Хочется быть с теми, кто себя не жалеет и способен быть в реальности и с ней работать. Ну и с теми, кто меня вынесет после всего", – добавила Бурковская.

Рита Бурковская известна главной ролью в фильме "Бачення метелика" режиссера Максима Наконечного, где сыграла аэроразведчицу. За эту роль актриса получила победу на международной кинопремии Septimius Awards в категории "Лучшая европейская актриса"

Также она снялась в лентах "Между теней", "Супруги ДаДа", "Парфенон".

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Старший брат известной украинской певицы Христины Соловий также вступил в ряды Сил обороны Украины. По словам исполнительницы, Евгений – музыкант, без которого не обходился ни один концерт звезды.

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