'Мне стыдно'. Звезда фильма 'Киборги' сделала жесткое заявление о русском языке в Киеве

Известная актриса Марина Кошкина, звезда фильмов "Дом "Слово". Бесконечный роман", "С завязанными глазами" и "Киборги", рассказала о своем пути к украинскому языку. А также объяснила, почему языковой вопрос стал для нее слишком болезненным после полномасштабного вторжения.

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По словам Марины Кошкиной, переход на украинский был постепенным, в то же время ее беспокоит, что многие украинцы до сих пор общаются на русском. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

Актриса говорит, что поражена тем, сколько украинцев пользуются русским языком: "Мне страшно слышать русский от детей – очень многие в Киеве на нем разговаривают. Когда сталкиваюсь с этим, так больно становится, внутри плачу. Не понимаю: почему родители это допускают? Неужели за сколько лет до них ничего не дошло? И не знаю, что с этим делать".

Марина Кошкина считает, что мягкая украинизация сработала только для тех, у кого было искреннее желание меняться: "Возможно, нужно ввести более жесткие правила, потому что мягкая украинизация, к сожалению, подействовала только на тех, кто действительно этого хотел. В моем окружении немало людей, которые разговаривали на русском до большой войны, а сейчас – исключительно на украинском. И это реально – было бы только желание. Не верю в то, что "очень сложно", потому что "всю жизнь говорил на русском". Для меня это уже давно не работает. После трех лет полномасштабного вторжения так точно. В этом плане я очень жесткая. Сейчас, если ко мне обращаются на русском – отвечаю на украинском. И очень часто люди переходят. И у меня тогда возникает вопрос: "Ты же знаешь язык, почему же не используешь его в повседневной жизни?" Мне стыдно за таких людей".

"Да, я долгое время разговаривала на русском, – продолжает артистка. – Но когда поступила в университет, попала в мастерскую Богдана Бенюка – и он нас украинизировал. Я полюбила язык, пришло искреннее желание говорить на украинском. Сейчас для меня это больной вопрос. Я мечтаю, чтобы русский как можно скорее исчез из нашего пространства. Чтобы люди не пользовались им, понимали, насколько это важно. Потому что за язык убивают. И убивали веками. Если бы я еще раньше так глубоко, как сейчас, знала историю нашей Украины, истории тех, кто боролся за язык, кто отдавал за него жизнь – гораздо раньше сделала бы этот выбор. К сожалению, я осознала это позже. Но хорошо, что это произошло".

Полное интервью с Мариной Кошкиной читайте на OBOZ.UA здесь.

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