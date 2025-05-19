'Мисс Вселенная 2025': как выглядят пять финалисток конкурса, среди которых выберут представительницу Украины. Фото

По результатам национального онлайн-голосования были выбраны пять украинок, которые встретятся в финале отечественного соревнования "Мисс Вселенная Украина 2025", чтобы побороться за шанс представить нашу страну на арене одного из самых престижных конкурсов красоты в мире – Miss Universe. В этом году мероприятие состоится 21 ноября в Таиланде.

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Желанное место в финале получили Алиса-Мария Олексюк, Карина Захараш, Анна Федоренко, Анастасия Грицак и София Ткачук. Соответствующая информация появилась на сайте queens.choicely.com.

Алиса-Мария Олексюк

Девушка получила высшее образование по специальности "Маркетинг и Экономика" в Лондонском университете королевы Марии. Сейчас она работает генеральным менеджером в видеогейминговой компании, а также развивает свою актерскую карьеру. В частности Алиса-Мария Олексюк активно занимается спортом, фотографией, играет на фортепиано и путешествует.

Финалистка "Мисс Вселенная Украина 2025" также помогает своей маме организовывать работу благотворительного фонда "Ангелочки", который занимается детьми из неблагополучных семей Ивано-Франковской области.

Карина Захараш

Вторая претендентка на шанс представить Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2025" получила диплом бакалавра по специальности "Журналистика и медиакоммуникации". Девушка работает фотографом и видеографом.

"Я организовывала мероприятия для поддержки женщин, направляла собранные средства на помощь армии и бездомным животным. Верю, что забота о слабых делает общество сильнее. Этот опыт научил меня ответственности, а в будущем я хочу реализовывать еще более масштабные инициативы", – очертила Карина Захараш свою волонтерскую деятельность.

Анна Федоренко

Девушка получила высшее образование по специальности "Менеджмент шоу-бизнеса". Она является основательницей PR-агентства, продюсером личных брендов и более масштабных проектов. Анна Федоренко является мастером порта Украины по спортивной акробатике и активно поддерживает развитие женского лидерства.

После начала большой войны финалистка отечественного конкурса красоты создала собственную международную инициативу, целью которой было объединить украинцев в разных регионах Европы и мира для помощи нашей стране.

Анастасия Грицак

Девушка сейчас получает образование в Мидлсекском университете Великобритании по специальности "Бизнес и Туризм", а также изучает психологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Анастасия Грицак подписала свой первый модельный контракт в 16 лет и с того момента сотрудничала с различными мировыми брендами.

Во время учебы она участвовала в создании социального проекта в поддержку женщин.

София Ткачук

Украинка закончила EAE Business School в Барселоне и получила диплом бакалавра по специальности "Финансы". София Ткачук имеет собственное дело и в свое время работала в компании, которая исследовала альтернативные методы обезболивания для тяжелобольных.

"Значимым для меня был опыт работы в UNHCR, и сотрудничества с UNICEF, где я работала с людьми, которые пережили потерю семьи, дома, вынуждены были начинать все с нуля. Это дало мне глубокое понимание того, что даже малейшая поддержка имеет значение. Я помогала украинцам за рубежом, как до, так и во время полномасштабного, ведь знаю, как это трудно – начинать все с нуля и адаптироваться, меняя страну", – отметила девушка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Украина" показала роскошный национальный костюм для конкурса "Мисс мира".

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