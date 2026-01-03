'Мисс Украина' выбежала из студии в истерике: на постшоу 'Холостяка' выяснилось, была ли София Шамия любовницей

2 января на телеканале СТБ состоялась трансляция постшоу "Холостяка 14", что не обошлось без громких скандалов. Еще во время участия в реалити между девушками возник конфликт, ведь косметолог Оксана Шанюк заявила, что обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия якобы крутила роман с женатым мужчиной. Теперь спор разгорелся с новой силой.

Шанюк пришла в студию с фотографиями, которые якобы стали подтверждением ее обвинений в сторону бывшей конкурентки, а когда модель это увидела – выбежала из помещения в слезах. Позже она вышла на связь в соцсетях и заявила: подала иск в суд. Скандал произошел в специальном выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта".

Что сказала София Шамия о конфликте

Во время третьей недели съемок реалити все участницы собрались в комнате, чтобы обсудить свидание друг друга с Тарасом Цимбалюком, но в один момент направление коммуникации резко изменилось. Оксана Шанюк и владелица бренда купальников Ирина Кулешина обвинили София Шамию в лицемерии и неискренности, более того, публично раскрыли "темные пятна" в ее биографии. Косметолог сообщила, что "Мисс Украина 2023" была любовницей ее замужней клиентки. Модель не стала терпеть такого отношения к себе и ушла из проекта.

Уже во время постшоу София Шамия подчеркнула, что это был не единственный конфликт между ней и другими участницами. По словам модели, она долгое время выслушивала оскорбления в свою сторону, а некоторые девушки, в частности Шанюк, переходили на личности.

"Оксана говорила не трогать волосы, что я ребенок, слишком молодая, мне нужно в детское кафе. Мне было очень обидно. В детстве я уже переживала буллинг, были какие-то унижения относительно внешности. Я просто была другой: папа – араб, мама – украинка, поэтому дети издевались, называли "обезьяной". Старые раны вернулись. Я поняла, что дальше не выдержу. Решила выбрать себя, свой комфорт", – поделилась модель.

Чуть позже София Шамия со слезами на глазах высказалась о заявлениях о том, что была любовницей женатого мужчины. По словам "Мисс Украина 2023", она бы никогда не пошла на такой шаг, ведь росла в очень религиозной семье и имеет другие ценности. Модель подчеркнула: ей грустно, что кто-то позволяет себе разбрасываться подобными заявлениями без доказательств.

Реакция Оксаны Шанюк

Косметолог решила четко отстоять свою позицию, чтобы не позволить Шамии выставить себя лгуньей в глазах большой аудитории. Как сообщила Оксана Шанюк, девушка, муж которой якобы изменял ей с "Мисс Украиной 2023", пришла к ней с большим букетом цветов и поблагодарила за защиту.

"Она сказала, что пойдет в суд и подтвердит разговоры, которые были, и защитит мое достоинство как врача и человека. Потому что выставлять меня лгуньей на всю страну – это слишком. В жизни бывает разное, но надо быть честной прежде всего перед собой. Возможно, ты и не знала, что тот мужчина в отношениях", – сказала косметолог.

Чтобы окончательно подтвердить свои слова, Оксана Шанюк показала якобы фото переписок Шамии с женатым мужчиной, а также несколько их совместных фотографий, где они летели на частном самолете на отдых. Однако эти кадры не продемонстрировали в эфире из-за отсутствия разрешения от всех участников онлайн коммуникации.

София Шамия в очередной раз подчеркнула, что эти обвинения являются клеветой и в истерике выбежала из студии.

Иск в суд

После выхода скандального момента в эфир, "Мисс Украина 2023" обнародовала сообщение в Instagram, где описала эту ситуацию со своей стороны. По словам Шамии, в студии косметолог показала фото двухлетней давности, где она предстала перед камерой с бывшим парнем, который никогда не был женат и не имеет детей.

Модель хочет защитить свое достоинство, поэтому подала иск в суд против двух участниц "Холостяка 14". София Шамия не называла имен девушек, но, вероятно, речь идет об Оксане Шанюк и Ирине Кулешиной, ведь именно с ними поссорилась "Мисс Украина 2023".

"Мои действия – не о мести. Они об ответственности. Об осознании того, что публичные обвинения, клевета и буллинг имеют последствия. Я хочу, чтобы в нашем обществе люди задумывались, прежде чем публично унижать или обвинять других. Возможно, тогда подобных ситуаций станет меньше", – написала модель.

