Цимбалюк разошелся с победительницей 'Холостяка 14': пара озвучила причину

Через неделю после выхода финального эпизода реалити "Холостяк 14", где актер Тарас Цимбалюк подарил желанное кольцо фотомодели Надин Головчук, раскрылась интрига: удалось ли им сохранить отношения. Как поделились победительница и главный герой проекта, они пытались строить собственную романтическую историю, но хеппи-энда не произошло.

Отвечая на вопрос ведущего Григория Решетника о нынешних отношениях с фотомоделью, Цимбалюк коротко отметил: "Мы не вместе". На разрыв пары повлиял активный рабочий график артиста, а также сложное эмоциональное состояние Головчук по окончании съемочного процесса. Об этом они рассказали в специальном выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта".

Как вспомнила Надин Головчук, они с Тарасом Цимбалюком имели не одну интересную встречу после финала шоу. Фотомодель даже приезжала к нему во время гастролей, однако пара была вынуждена прятаться от других людей, потому что этого требуют правила "Холостяка 14". Однако в определенный момент "сказочная" история кардинально изменилась.

"После энергетического всплеска мы побыли в таком состоянии. После "Холостяка" я пошел сниматься в военном фильме и у меня практически не было выходных. Мы раз в две недели пересекались. И какие-то крайние встречи сопровождались тем, что мы могли просто общаться о проекте, закрывались друг от друга, могли помолчать немного. Каждая следующая встреча давала нам понять, что мы пытаемся искусственно что-то запустить. Впоследствии я поднял эту тему", – поделился актер.

Со своей стороны Надин Головчук призналась, что не понимала, как вести себя в этой ситуации. После участия в реалити фотомодель эмоционально "выгорела", поэтому больше не могла сдерживать свою резкость и в целом чувствовала себя плохо.

"Я выгорела. Это были странные ощущения, потому что я не могла коммуницировать с людьми нормально. Просто сидела в компании друзей и молчала. Я настолько была истощена, уставшая от этого. Я чувствовала в середине, что у меня нет ресурса не только на построение отношений с Тарасом, а у меня есть совсем немножко резервной энергии, которую я могу дать сейчас себе", – рассказала победительница "Холостяка 14".

Головчук добавила, что имела к Цимбалюку искренние чувства, но все же из-за сложного морального состояния боялась проявить себя и полностью перед ним открыться. Но вычеркивать из своей памяти все моменты, связанные с "Холостяком" фотомодель не хочет, поэтому до сих пор носит на левой руке кольцо, которое получила в финале.

"Это воспоминание и это уважение к человеку, к Тарасу, к нашей истории, потому что я ему очень благодарна. Я не чувствовала влюбленности два года. Я хотела это почувствовать, я хотела почувствовать бабочки в животе, я хотела почувствовать заботу к себе, я ее получила. Я хотела эти объятия и эту связь – она была, а сейчас нет. К сожалению, мы не смогли создать нашу общую историю", – отметила девушка.

