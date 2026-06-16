"Мисс Украина Вселенная" Неплях раскрыла новые отношения после "тихого" разрыва и показала подарок от состоятельного бывшего

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях раскрыла подробности своей личной жизни и объяснила, кто подарил ей роскошный Porsche. Оказалось, что автомобиль, который она показала в марте 2026 года, купил ее бывший возлюбленный – мужчина, с которым модель давно рассталась.

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О подарке Анна Неплях рассказала в проекте "Зірки на колесах". По словам модели, автомобиль является ее собственностью, несмотря на то, что ранее в сети предполагали, что дорогую машину она получила временно в рамках рекламного сотрудничества.

Тем не менее, она подтвердила, что покупка была связана с рекламной интеграцией, но сам автомобиль ей подарили. Речь идет о Porsche Cayenne 2025 года в полной комплектации, стоимость которого составляет около 146 900 долларов.

На вопрос о том, кто именно сделал такой дорогой подарок, Анна Неплях ответила, что это ее бывший бойфренд. Она пояснила, что во время их отношений мужчина обещал приобрести ей автомобиль, но тогда не имел такой возможности.

"Бывший вернул долг. Когда мы встречались, он мне обещал купить машину, но у него тогда не было возможности. А сейчас появилась возможность и он говорит: "Я помню, я тебе обещал, а сейчас есть возможность, почему бы мне это не сделать", – рассказала модель.

Неплях уточнила, что с этим мужчиной они расстались примерно пять лет назад, а подарок она получила только в этом году.

"Мы не вместе. То есть он сделал подарок и все", – отметила Анна.

Новые отношения Неплях

Кроме того, Анна Неплях рассказала о новых отношениях. По ее словам, сейчас у нее роман с мужчиной, которого она давно знала, но ближе познакомилась с ним через приложение для VIP-знакомств Raya.

"Кстати, с последним парнем я познакомилась там. Мы давно были знакомы, но в этом приложении увидели, что мы свободны для отношений. Там мы встретились и сразу перешли к общению в реальной жизни", – рассказала модель.

В комментарии ТСН Неплях подтвердила, что после длительного одиночества в ее жизни появился мужчина. Она заявила, что так влюблена впервые за долгое время.

"Последние полтора месяца. Осмелюсь сказать, что в жизни не была так влюблена, как сегодня. Я невероятно довольна тем, что со мной происходит, и тем, какой мужчина сейчас рядом со мной. Когда на пальце появится кольцо, тогда и скажу, кто именно мой избранник", – говорила Неплях и добавила, что знает избранника уже 7 лет.

Также модель рассказывала, что ее новый избранник дал ей ключи от своей квартиры, а они даже обсуждали возможную свадьбу. В то же время имя мужчины она пока не называет.

"Он спросил меня, какое именно кольцо я хочу для предложения. Я прислала ему размер, модель кольца, камень – все так, как я хочу", – добавила модель.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2026 года Анна Неплях сообщила о разрыве с предыдущим партнером. Она тогда не раскрывала подробностей, но отмечала, что решение было внезапным и она выбрала собственный комфорт и жизнь.

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