"Путина нужно заставить прекратить войну": Зеленский рассказал об итогах переговоров во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров во французском Эвиане. Глава государства заявил, что все страны-союзники осудили удар по Киево-Печерской лавре, выразив поддержку Украине.

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Об этом он сообщил во время общения с журналистами. По его словам, все участники саммита G7 будут принуждать к этому российского диктатора Владимира Путина.

"Все считают, что в любом случае войну нужно заканчивать, кроме России, но нужно заставить Путина прекратить войну. Прежде всего через санкции", – сказал он.

Глава государства также добавил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поднимал вопрос о получении лицензии на производство тяжелых систем Patriot. По его словам, Киев и Вашингтон будут работать над этим вопросом.

Украинские приоритеты, по словам украинского президента, были следующими:

увеличение боекомплекта для зенитно-ракетных комплексов;

предоставление лицензий на их производство;

пакет поддержки на зиму

усиление давления на Россию.

Зеленский также добавил, что важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Ключевой вопрос, по его мнению –, чтобы все обсужденное было реализовано.

"У России есть большие проблемы, все признают, что им нужно срочно заканчивать эту войну, потому что иначе помощь Украине будет только усиливаться", – сказал глава государства.

Также на полях саммита украинский президент встретился с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили оборонную поддержку Украины, прежде всего, дальнейшее усиление ПВО.

"Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 и Украины. Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию", – сказал Зеленский.

Напомним, европейские союзники Киева опасаются, что президент США Дональд Трамп может изменить формат мирных переговоров по Украине и оттеснить ЕС от процесса. В Брюсселе и среди партнеров Украины опасаются усиления влияния США на переговоры с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению Илья Котов оценил перспективы саммита G7, который начался во Франции 15 июня. По его мнению, ключевой задачей встречи станет поиск взаимопонимания между западными партнерами на фоне международных кризисов и вызовов в сфере безопасности.

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