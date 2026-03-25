'Мисс Украина Вселенная' Анна Неплях бросила любимого и сбежала из Европы: что между ними произошло

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях заявила о разрыве с любимым. Это произошло внезапно, однако детали модель не раскрывала.

Новость из личной жизни она сообщила в своих InstaStories, фактически впервые публично намекнув на завершение отношений. Модель рассказала о ситуации на фоне поездки в Киев, где она готовилась к мероприятию "УП 100: Сила женщин".

Она собиралась прямо в машине на вокзале после того, как экстренно покинула Вену. В коротком сообщении Анна прямо дала понять, что разрыв произошел внезапно.

В описании к видео с киевского вокзала она написала: "И никто не скажет, что меньше суток назад я бросила парня и сбежала из Вены, потому что я всегда выберу себя, свою жизнь, свой комфорт и в голове "мой человек со мной так никогда не поступит".

Никаких дополнительных деталей относительно причин она не озвучила.

Имя мужчины Неплях не раскрывает. Известно, что еще в июне 2025 года она подтверждала, что находится в отношениях с военным ветераном, который имеет меньшее состояние, чем она, однако это не имело для нее значения. Однако доподлинно неизвестно, именно с ним ли она разорвала отношения.

По словам модели, между ними было взаимное уважение и договоренность не выносить личное в публичное пространство. Она описывала мужа как уверенного, спокойного и не ревнующего к повышенному вниманию со стороны других.

Лишь недавно Анна более открыто заговорила о своем опыте этих отношений. Она рассказала в проекте "Що ДаLee", что ее последний возлюбленный был военным с тяжелой ампутацией – у него не было обеих ног. По словам Неплях, они познакомились в реабилитационном центре, куда она пришла как волонтер.

Модель отмечала, что сначала обратила внимание на голос мужчины, а уже потом узнала о его состоянии. Она подчеркивала, что это не стало для нее барьером, поскольку она имеет опыт общения с ранеными военными. В то же время Неплях подчеркивала, что людям с травмами самое важное – не чувствовать жалости к себе со стороны других.

Несмотря на сильную эмоциональную связь, эти отношения завершились. По словам Анны, причиной стали разные взгляды на определенные аспекты взаимоотношений, а не физическое состояние мужчины. Идет ли речь именно об этом партнере в контексте недавнего разрыва после поездки в Вену – она не уточнила.

