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Первый раз за 52 года: в матче чемпионата мир по футболу установили впечатляющий рекорд

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Уругвай не смог обыграть аравийцев
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Сборная Уругвая по футболу отметилась впечатляющим достижением в своем первом матче на чемпионате мира, который в эти дни принимают США, Мексика и Канада. Южноамериканцы встречались с представителями Саудовской Аравии, но смогли добыть лишь ничью, провисев на воротах соперника весь второй тайм.

Аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщила, что во втором тайме игры уругвайцы нанесли по воротам соперника 22 удара. Это первый такой показатели в истории после ЧМ-74, когда сборная ГДР пробила за одну половину поединка против Чили 24 раза.

Уругвай не смог обыграть Саудовскую Аравию.
Статистика матча Саудовская Аравия – Уругвай.

Уругвайцы сумели сравнять счет на 80-й минуте игры с аравийцами. Подопечные тренера Марсело Бьелсы бросились добивать соперников, но не смогли это сделать. Всего за поединок "небесно-голубые" отметились 27 ударами, из которых 10 пришлись в створ ворота.

Ничья в поединке стала одной из четырех в игровой день 15 июня. Это первый подобный результат за последние 68 лет на чемпионатах мира.

Игроки Саудовской Аравии перед матчем.
Группа H.

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