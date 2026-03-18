'Мисс Украина Вселенная' похвасталась новеньким Porsche Cayenne за почти $150 тысяч и спровоцировала дискуссию о богатом дарителе

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях сообщила, что в жизнь воплотились ее давняя мечта. Она стала обладательницей нового премиального кроссовера Porsche Cayenne 2025 года выпуска стоимостью почти 150 тысяч долларов.

Радостной новостью модель поделилась на личной странице в Instagram. Она обнародовала серию снимков с люксовым автомобилем, которые коротко подписала: "Мечты сбываются".

На фотографиях Анна Неплях показала, как забрала новенький черный Porsche Cayenne из салона. Автомобиль был украшен огромным красным бантом, а вокруг него размещено несколько эффектных букетов с цветами.

Показала модель и салон машины. Хотя она акцентировала внимание на руле, можно рассмотреть, что в дизайне преобладают черные и коричневые оттенки. Как указано в соцсетях автосалона, точная стоимость Porsche Cayenne, который приобрела Анна Неплях, составляет $146 900 (6 419 530 гривен).

Что интересно, реакция подписчиков обладательницы титула "Мисс Украина Вселенная 2021" на такую дорогостоящую покупку разделилась. Многие юзеры начали поздравлять Неплях с обновой, тогда как некоторые предположили, что автомобиль стал подарком от ее богатого ухажера. Подобные догадки в основном появились под соответствующим постом модели на платформе Threads.

"А имя и фамилию дарителя можно? Боитесь, что в Bihus.Info (организация, специализирующаяся на антикоррупционных журналистских расследованиях. – Ред.) главным героем он или его семья будет?"

"Это "Мисс Украина Вселенная", конечно, состояние ее поклонников больше, чем у рядового гражданина. Уверена, что она и сама купила не одну машину военным. Человек выставляет свою жизнь, как есть".

