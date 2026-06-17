Мишель Обама появилась на публике в юбке с портретом своей мамы: зачем она это сделала. Фото

Бывшая первая леди США Мишель Обама появилась на публичном мероприятии в Чикаго (США) в необычном образе – на ее юбке был напечатан портрет покойной матери Мериан Робинсон. Таким образом Обама решила почтить память самого близкого человека, умершего в мае 2024 года в возрасте 86 лет.

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Особый образ бывшая первая леди продемонстрировала во время приема, посвященного предстоящему открытию Президентского центра Обамы, сообщает People. По ее словам, даже супруг, Барак Обама, до последнего момента не знал об этом символическом жесте.

"Я так горжусь своим мужем. Он действительно растерялся, поэтому я даю ему немного времени, ведь эта прекрасная юбка, которую подобрала моя стилистка Мередит Куп, – это портрет, мой любимый портрет моей мамы. Он не знал о его существовании до нескольких минут назад", – сказала Мишель о реакции Барака Обамы.

Она добавила, что бывший президент США очень эмоционально воспринял эту дань памяти.

"У меня было несколько недель, чтобы привыкнуть к красоте этой юбки, но это сбивает его с толку, и на то есть веская причина", – отметила Обама.

Для мероприятия Мишель выбрала образ от Acne Studios, созданный по индивидуальному заказу. Она сочетала коричневую футболку и пояс с юбкой, на которой был изображен один из ее любимых портретов матери в молодости.

Во время мероприятия Мишель Обама также вспомнила об особых отношениях матери с зятем и подчеркнула, что Мериан Робинсон гордилась им и его работой.

Мериан Робинсон умерла 31 мая 2024 года. После её смерти Мишель Обама рассказывала о влиянии матери на свою жизнь и называла ее главной опорой семьи. Портрет, появившийся на юбке бывшей первой леди, – это тот самый снимок, который она публиковала ещё в 2019 году по случаю дня рождения матери.

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