Мишель Обама решилась сделать 10 пирсингов за раз и призналась, как на ее дерзкий образ отреагировал муж. Фото

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки Мишель Обама поделилась, что недавно сделала сразу десять пирсингов в ушах. Перед походом к мастеру она планировала добавить лишь несколько новых проколов, однако в течение сеанса решилась на более кардинальные изменения имиджа.

Об этом Мишель Обама рассказала в новом выпуске своего подкаста IMO. Она отметила, что задумывалась добавить украшений в уши довольно давно, однако в силу различных обстоятельств откладывала эту процедуру.

"Я всегда думала о том, чтобы сделать дополнительные пирсинги в ухе, но не решалась. У меня был второй прокол, который я сделала еще до рождения детей. Но потом я просто ленилась и перестала носить серьги. Однако в наше время молодежь в моем окружении все чаще делает пирсинги. Появилось больше красивых украшений", – поделилась жена 44-го президента США Барака Обамы.

Однажды Мишель Обама все же решила воплотить свое желание в жизнь, поэтому пошла к мастеру по пирсингу: "Я собиралась сделать несколько проколов. А потом такая: "О, сделайте еще один здесь, и здесь". Так за один сеанс я сделала 10 пирсингов".

Что интересно, на такое обновление образа Мишель Обамы ее муж обратил внимание далеко не сразу. Как поделилась бывшая первая леди США, Бараку Обаме понадобилось несколько дней, чтобы заметить ее пирсинги.

"Он говорил: "Ты не собирала волосы, а постоянно их распускала". А я ответила: "Ну не знаю. Мужчина, мы спим с тобой вместе каждую ночь", – рассказала Мишель Обама.

