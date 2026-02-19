Мировая звезда Charli XCX публично извинилась за участие в вечеринке с российским следом и впервые открыто поддержала Украину

Британская певица Шарлотта Эмма Эйчисон, более известная под псевдонимом Charli XCX, отреагировала на громкий скандал, что разгорелся вокруг нее после участия в вечеринке с "российским следом". Звезда подчеркнула, что не знала о связях организатора мероприятия со страной-агрессором и публично извинилась за свой поступок.

Видео дня

Более того, артистка впервые четко обозначила свою позицию относительно кровавой войны, которую начала РФ на территории Украины. В Instagram-stories исполнительница откровенно выразила поддержку нашему народу.

"Хочу внести ясность: ни я, ни моя команда не знали о каких-либо упомянутых (российских. – Ред.) связях с вечеринкой в Берлине. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить, что я осуждаю ужасные преступления, совершенные российским правительством в Украине, и остаюсь солидарной с народом Украины", – отметила знаменитость.

Детали скандала

14 февраля в Берлине состоялась премьера фильма "Момент" (The Moment), где главную роль сыграла Charli XCX. После мероприятия певица решила устроить закрытое афтепати, организатором которого стала российский диджей Анастасия Шевцова, известная как Petlt. Она продолжает вести творческую деятельность в РФ во время большой войны, а вот ее мама Жанна Шевцова активно распространяет пропагандистские нарративы на временно оккупированных территориях Украины.

Женщина является основательницей фонда "Традиция", который сотрудничает с организацией кремлевского диктатора Владимира Путина "Президентский фонд культурных инициатив". Кроме того, в 2025 году Жанна Шевцова ездила в Макеевку и Мариуполь, где провела мастер-классы для студентов художественных школ.

Украинские активисты придали огласке эту ситуацию и отметили: команда Charli XCX, а также руководство заведения, где прошла вечеринка, были "проинформированы о действиях организаторов и их семейных связях". Но все же афтепати не было отменено. На мероприятии с "российским следом" развлекались участник группы The 1975 Джордж Дэниел, режиссер Гаспар Ноэ, продюсер Илья Хржановский и другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что американская рэперша, которая поддержала Украину, сняла клип с "Z-патриоткой" Ириной Шейк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!