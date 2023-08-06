Мила Кунис, Кейт Босуорт и другие знаменитые красотки с глазами разного цвета. Фото

Еще в древние времена людей с разным цветом глаз называли колдунами, ведьмами или "детьми дьявола", которые имеют две души. К счастью, сегодня наука способна объяснить данную аномалию. Это гетерохромия: разный цвет правого и левого глаза, что является следствием избытка или недостатка меланина.

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Глаза разного цвета – это огромная редкость, встречающаяся примерно у 1% людей на планете. Кстати, у женщин – чаще, чем у мужчин. Среди звездных красавиц также есть те, кого природа наделила этой сверхъестественной красотой. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кейт Босуорт

Американская киноактриса и модель Кейт Босуорт имеет врожденную секторную гетерохромию: левый глаз голубой, а правый – наполовину карий. Эта аномалия чудесно сочетается с ее волосами пшеничного цвета и "фарфоровой" кожей.

2. Мила Кунис

У американской актрисы Милы Кунис один глаз зеленый, а второй – светло-карий. Похоже, звезде это не очень нравится. Ведь при выходах на красную дорожку разницу незаметно. Она маскирует "дар природы" с помощью цветных линз. Ее гетерохромию можно увидеть на старых фото.

3. Элис Ив

Английская актриса Элис Ив имеет глаза зеленого и голубого цвета. И, в отличие от своей коллеги Милы Кунис, это не скрывает, а гордо демонстрирует. Во время популярного вечернего телешоу на канале NBC "Late Night with Conan O'Brien" ведущий сказал Элис, что увидел разницу в цвете ее глаз, на что та ответила: "Моему парню понадобилось 9 месяцев, чтобы заметить это".

4. Мила Йовович

У американской актрисы, певицы, модели и модельера Милы Йовович глаза голубого и зеленого цвета. Для съемок она обычно выбирает одну радужку, и корректирует с помощью линз другую. И зря. Ведь ей невероятно подходит гетерохромия.

5. Сара Макдэниел

Американская модель Playboy и популярная блоггер Сара Макдэниел имеет правый глаз желто-коричневого цвета, а левый – голубого. Звезда искренне убеждена, что именно благодаря этой особенности ей удалось стать популярной.

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