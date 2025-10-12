'Меня уволили из-за украинского вопроса': Суханов рассказал о громком скандале на российском телеканале в 2008 году

Телеведущий Алексей Суханов, который до 40 лет жил в РФ, рассказал, почему прекратил работать на российском телевидении. По словам журналиста, в 2008-м его уволили с громким скандалом с пропагандистского канала НТВ из-за "украинского вопроса".

Дело в том, что во время одного из эфиров он прочитал информацию о "газовой войне" между Россией и Украиной, которая противоречила позиции страны-агрессора. Об этом Суханов рассказал в интервью для проекта "И Грянул Грэм".

"Я громко ушел с НТВ в 2008 году во время одной из "газовых войн" между Москвой и Киевом. Меня уволили именно за украинский вопрос. Я прочитал сообщение "Интерфакса", которое подтверждало, что Киев держат в изоляции и никаких предложений от Москвы не поступало. Я прочитал, что Киев, направил "Газпрому" (российская газодобывающая компания. – Ред.) свои предложения по решению этого вопроса. И меня из-за этого уволили", – поделился журналист.

Но все же, как отметил Алексей Суханов, он получил и полезный опыт во время работы на российском телевидении. По его словам, "допутинский" НТВ дал ему понять, что такое новости и каким должно быть информационное вещание.

Что известно о "газовой войне"

После распада СССР страна-агрессор начала использовать газ как инструмент политического давления на Украину. В 1993-м, во время встречи украинского и российского президентов – Леонида Кравчука и Бориса Ельцина – Киев согласился отдать часть своих кораблей Черноморского флота, чтобы погасить 800 миллионов долларов газового долга. В следующем году между странами было подписано межправительственное соглашение, которое должно было действовать 20 лет и регулировать все вопросы по поставкам и транзиту вещества.

В 2005-м РФ заявила: хочет, чтобы Украина платила за газ по "рыночной" цене. Тогда Киев не согласился с повышением стоимости, в ответ на что "Газпром" прекратил поставки голубого топлива в нашу страну. Это решение повлекло и перебои с транзитом газа в Европу. В этом конфликте была поставлена точка 4 января 2006 года подписанием соглашения, где посредником стала компания "РосУкрЭнерго".

"Газовая война" обострилась в период с 2008 по 2009 годы. Москва снова перекрыла поставки голубого топлива в Украину и повысила стоимость до 450 долларов за тысячу кубов. Впоследствии "Газпром" полностью прекратил транзит газа через нашу страну, мол, Киев воровал топливо, которое должно было идти в ЕС. Конфликт был решен тем, что Юлия Тимошенко и Владимир Путин подписали новый контракт. Тогда появилась "базовая" цена на газ, которая составляла 450 долларов, однако Россия могла давать Украине скидку.

С 2015 года наша страна прекратила пользоваться российским газом, зато начала закупать его в странах Европы.

