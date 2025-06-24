'Украине нужна 'Аль-Каида' или спецоперация Малюка'. Алексей Суханов назвал единственный способ освободиться от российской культуры

Украинский ведущий Алексей Суханов объяснил, что необходимо сделать, чтобы раз и навсегда избавиться от российской культуры и снизить ее популярность среди иностранцев. По словам журналиста, с самого начала своего существования страна-агрессор разбрасывала "гнойные зерна" по всему миру, поэтому для того, чтобы окончательно освободиться от ее влияния в сфере искусства, нужно проводить спецоперации, подобные "Паутине".

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Как отметил знаменитость, благодаря таким масштабным действиям Украина сможет в конце концов продемонстрировать, что наша культура абсолютно ничем не уступает российской. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале LIGA Life.

"Россия не считала ворон. Она целенаправленно и упорно разбрасывала свои гнойные зернышки везде в мире. А мы ничего не делали. За 33 года независимости президенты Украины ничего не сделали для того, чтобы она была реально независима. Если хитростью – пожалуйста, есть какие-то дипломатические манипуляции, средства. Но никто ничего не делал. А те (россияне. – Ред.) как с царей начали, так и сейчас продолжают, под руководством КГБ-шной моли", – высказался ведущий.

По словам Алексея Суханова, он как рядовой гражданин Украины, которому не нравится популярность культуры РФ в мире, считает, что пришло время для кардинальных действий. Он отметил, что отечественное искусство значительно мощнее и глубже российского, где едва ли не все построено на ворованном.

"Нам сейчас нужна в культуре "Аль-Каида" (международная террористическая исламистская организация, которая сначала была направлена против советских войск, а затем против США и их союзников. – Ред.) или спецоперация Малюка. Вот мы провели блестящую спецоперацию, и в искусстве, на Западе, нужны такие же", – сказал журналист.

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины реализовала уникальную специальную операцию "Паутина". Во время нее были одновременно поражены четыре военных аэродрома в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", где базировалась стратегическая авиация страны-агрессора. Удалось поразить 41 военный самолет России.

Масштабную операцию готовили более полутора лет, а контроль над ней лично осуществлял президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк. Сначала в РФ переправили fpv-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, где и спрятали беспилотники. В нужный момент крыши конструкций дистанционно открыли, а на российские аэродромы полетели дроны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в России признали "иноагентом" Алексея Суханова.

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