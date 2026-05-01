'Меня можно не любить, но ломать – нет'. Приходько сделала резкое заявление о 'правильности' на фоне языкового скандала

Певица Анастасия Приходько, которая недавно оскандалилась словами о том, что общается "на киевском русском", сделала новое заявление о своем нежелании подстраиваться под чьи-то стандарты. Как отметила артистка, она никогда не хотела быть "удобной" для других, ведь убеждена, что все понимание о "правильности" меняются каждый день в зависимости от обстоятельств.

Исполнительница подчеркнула, что другие люди вполне могут не любить ее из-за личной позиции, однако сломать точно не смогут. Соответствующее заявление Приходько сделала на своей странице в Facebook.

"Я не удобная. И не буду. Не подстраиваюсь. Не молчу, когда надо говорить. Не улыбаюсь тем, кто вчера поливал грязью, а сегодня делает вид "своих". Меня не интересуют стандарты "как правильно", потому что это "правильно" меняется каждый день – под страх, под толпу, под хайп. А я так не живу", – написала певица.

По словам Анастасии Приходько, она не из тех людей, которые будут просто "кивать головой", боясь сказать лишнее слово. Наоборот, как отметила исполнительница, она все говорит прямо, поэтому если кому-то ее заявления режут слух, то "правда попала в цель".

"Меня можно не любить. Меня можно критиковать. Но ломать под себя – нет. Не получится", – подытожила артистка.

Языковой скандал с исполнительницей

В конце апреля певица сделала сообщение на платформе Threads, где говорилось: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Такое заявление исполнительницы не на шутку возмутило украинцев, поэтому ее начали резко критиковать за попытку подать русский язык как "киевский" . Столкнувшись с волной возмущения со стороны сограждан, Приходько "переобулась" и обнародовала новое сообщение на украинском языке, однако с ошибками.

Через несколько дней после скандала артистка вышла на связь с новым заявлением. Она упрекнула украинцев в том, что они готовы "жрать своих" из-за различий во взглядах, вместо того, чтобы начать конструктивную дискуссию.

"Я скажу так, как есть. Без сюсюканий. Меня удивляет, как легко мы начали жрать своих. Не спорить, не дискутировать, а именно уничтожать. Вам мало настоящего врага? Или, может, проще бросаться на тех, кто рядом – потому что они не отвечают, как надо? Сегодня вам не так сказали слово – и все, человек уже "не своя", не разговаривает только на украинском – значит "враг", – отметила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы разнесли Приходько за грубые слова об артистах, которые переводят российские хиты, и упрекнули ее Евровидением.

