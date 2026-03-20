'У самой рыльце в пуху'. Украинцы разнесли Приходько за грубые слова об артистах, которые переводят российские хиты, и упрекнули ее Евровидением

Исполнительница Анастасия Приходько нарвалась на резкую критику в сети после того, как публично осудила коллег, которые после начала большой войны перевели старые русскоязычные песни на украинский. Исполнительница заявила, что считает такую деятельность ничем иным как попыткой артистов привлечь к себе внимание, а больше всего прошлась по MONATIK (Дмитрию Монатику). Приходько вспомнила, что певец ранее ездил с выступлениями в Москву, поэтому его резкую украинизацию репертуара считает определенным проявлением страха.

Однако пользователи сети отнюдь не согласились с таким мнением исполнительницы. В комментариях под постом с соответствующей новостью на Facebook-странице OBOZ.UA украинцы отметили, что полноценно поддерживают решение звезд переводить старые треки на соловьиный, более того, напомнили Приходько ее "грехи", связанные с Россией.

"А для чего она сообщения создает и поет на украинском? Не из-за страха остаться "за бортом"?".

"Нужно же хоть чем-то о себе напомнить".

"Русские всегда навязывали украинскому народу прежде всего язык! Поэтому всем нормальным людям разговаривать на нем противно, просто оскорбительно для самих себя!"

"Я очень рада, что украинские артисты перевели свои хиты. Потому что теперь я могу их слушать, на русском не слушала бы, мне это неприятно".

"А мне понятна твоя политика по обсир*нию конкурентов. Ты же прекрасно понимаешь, что это обычная практика в шоу-бизнесе – ориентирование на рынок. И мне, как украиноязычному украинцу, очень приятно слушать песни на украинском языке".

Отдельное внимание юзеры сосредоточили на том, что в 2009 году Анастасия Приходько представляла на сцене Евровидения Россию. Она исполнила песню "Мамо", припев которой, кстати, прозвучал на украинском, и заняла 11 место.

"Забыла, как на Евровидении Россию представляла?"

"У самой рыльце в пуху".

"Сказала та, что выступала на Евровидении со стороны России".

"Анастасия, вы на Евровидение ездили под каким флагом и пели куплет на каком языке? Вы были в партии кого? И чего? Насмешила своими принципами".

Отношение певицы к переводу старых композиций

Во время недавнего интервью Приходько выразила искреннее недовольство решением коллег украинизировать свое творчество, а особенно под ее удар попал MONATIK. Исполнительница выдала:"Мне непонятна его политика. Он ездил в Москву, сидел в Comedy Club, а теперь резко перевел на украинский язык все песни. Что за страх, Дима? Знаете, это страх публичного человека остаться за бортом, имея такой прекрасный музыкальный багаж".

Сама же Анастасия Приходько имеет несокрушимую позицию относительно того, что перевод русскоязычных треков равноценен предательству себя и своих принципов. Как отметила артистка, старые песни уже "отработали" себя и стали историей, поэтому тянуть их в теперешний репертуар она не видит необходимости.

"Зачем мне сейчас их менять? Чтобы напомнить о себе? У меня не настолько развито чувство пафосности, эго и личной важности, чтобы я искажала свои песни. Это уродство. Они никогда не будут звучать так, как изначально", – сказала исполнительница.

