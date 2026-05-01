Очевидно, в мире есть немало сил, которые не заинтересованы в украинской победе. Это не только Россия, но и достаточно широкие круги американских и европейских политических и экономических элит. Даже те из них, кто поддерживает Украину, не заинтересованы в появлении мощной ракетной державы, которая создает конкуренцию традиционным производителям и меняет правила на поле боя.

Очевидно, именно эти темные силы заставили президента предоставлять своим близким друзьям внеконституционные полномочия руководить назначением министров, депутатов и послов, а затем раздавать этим людям указания. Очевидно, именно эти темные силы стояли за разработкой коррупционных схем масштабного обворовывания бюджета погруженной в долгую изнурительную войну страны. Очевидно, именно эти темные силы разрабатывали схему вывода "любимых друзей" из-под удара путем лишения гражданства.

Очевидно, предыдущий параграф был саркастическим. Он направлен против тех, кто поспешил объявить борьбу с коррупцией исключительно американским (или же американо-европейским) изобретением, направленным на лишение Украины суверенитета. Из этого следует, что ради настоящего суверенитета с коррупцией надо не бороться, а всячески ее поддерживать. Главное, чтобы это была собственная, суверенная коррупция.

Я это все пишу, чтобы вы понимали, что мы находимся в ловушке, которую сами себе и создали. Борьба с коррупцией приведет к уничтожению значительной части украинского оборонного потенциала. Отсутствие борьбы с коррупцией приведет к тому же результату.

Это и называется цугцванг. Когда каждый ход ухудшает ситуацию, поэтому лучше не делать никаких ходов. Политика, в отличие от шахмат, позволяет пропустить ход. Именно это и было сделано после первого взрыва коррупционного скандала осенью. Но цугцванг оказался полным: не только любой ход, но и отсутствие хода ухудшает ситуацию. Сейчас нас догнали последствия тогдашнего пропуска хода.

Тогда шансы были упущены. Но история не знает "если бы". Вопрос в том, что делать сейчас. Скорее всего, снова будет выбран путь ничего не менять, а сделать вид, что ничего не произошло. И это означает, что следующая серия этой драмы будет еще хуже.

Классика стратегической мысли учит нас, что в таких случаях нужно решительно сойти с плохого пути, пока еще есть шанс. Это приведет к немалым потерям (на языке бизнеса, "зафиксировать убытки", то есть признать и принять убытки, чтобы прекратить их накапливать). Но стремление каждый раз откладывать болезненную, дорогостоящую и рискованную операцию может привести больного на кладбище. Лучше начинать раньше, чем позже, но лучше позже, чем никогда.

Напомню: мы имеем полноценный политический кризис, факт которого не признается (следствием чего является непринятие необходимых законов по евроинтеграции, Ukraine Facility Plan, по обязательствам перед МВФ, Всемирным банком и т.д.). Мы имеем немало "людей Миндича" на ключевых должностях, никто их не трогал. Мы имеем еще десятки людей на пленках, которые были втянуты в коррупционные сделки; часть фамилий известна, хотя подозрения не выдвинуты, часть еще неизвестна. Замалчивание проблем означает, что взорвется в следующий раз сильнее и еще более неожиданно.

Признание проблемы и называние ее является первым шагом к ее решению. Шагом не достаточным, но необходимым. При предыдущем обострении ничего сделано не было.

Самое главное сейчас сохранить компанию, потому что украинское оружие означает сохранение украинских жизней, в том числе путем приближения завершения войны. Как я уже писал, хорошего решения здесь нет. Должны согласованно действовать СНБО, МО, НАБУ, САП и другие органы. Ряд плохих решений уже предложен, из них придется выбирать лучшее по критерию сохранения компании.

Сейчас в комментарии придут люди, которые скажут, что я ничего не написал о Миндиче. Потому что эти люди привыкли не читать тексты, а искать в них триггерные слова. Специально для вас подсказка: в этом тексте есть слово "Миндич", вот оно в этом предложении взято в кавычки, видите? Теперь должны быть довольны.