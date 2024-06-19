Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с супермодной сумкой Hermes Birkin за более чем $30 тысяч

Бывшую первую леди Меланию Трамп заметили на улицах Нью-Йорка с экстравагантной сумочкой на руке. Как оказалось аксессуар от Hermes и Birkin стоит более 30 тысяч долларов (1,2 миллиона гривен).

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Модель была одета в белый костюм, а рядом можно было увидеть охранников Секретной службы, когда она зашла в Трамп-тауэр, пишет NY Post. Фото бывшей первой леди США можно увидеть здесь.

Кроме дорогой сумки на руке знаменитости можно было увидеть дорогое кольцо. Модница также надела туфли Christian Louboutin, которые продаются за 700 долларов (около 30 тысяч гривен). Этот редкий выход в люди является одним из немногих случаев, когда Меланию видели возле Трамп-тауэра с тех пор, как ее муж был осужден за фальсификацию документов.

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