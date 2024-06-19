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Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с супермодной сумкой Hermes Birkin за более чем $30 тысяч

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
4,6 т.
Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с супермодной сумкой Hermes Birkin за более чем $30 тысяч

Бывшую первую леди Меланию Трамп заметили на улицах Нью-Йорка с экстравагантной сумочкой на руке. Как оказалось аксессуар от Hermes и Birkin стоит более 30 тысяч долларов (1,2 миллиона гривен).

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Модель была одета в белый костюм, а рядом можно было увидеть охранников Секретной службы, когда она зашла в Трамп-тауэр, пишет NY Post. Фото бывшей первой леди США можно увидеть здесь.

Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с супермодной сумкой Hermes Birkin за более чем $30 тысяч

Кроме дорогой сумки на руке знаменитости можно было увидеть дорогое кольцо. Модница также надела туфли Christian Louboutin, которые продаются за 700 долларов (около 30 тысяч гривен). Этот редкий выход в люди является одним из немногих случаев, когда Меланию видели возле Трамп-тауэра с тех пор, как ее муж был осужден за фальсификацию документов.

Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с супермодной сумкой Hermes Birkin за более чем $30 тысяч

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