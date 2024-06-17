Стильный дуэт. Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен вышли на красную дорожку Tony Awards 2024 в оригинальных образах

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли позировала на красной дорожке премии Tony Awards 2024 вместе с 15-летней Вивьен Джоли-Питт. Семью назвали "стильным дуэтом", отметив редкий выход в люди мамы и дочери.

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Знаменитость надела нестандартное светло-бирюзовое платье без бретелек Versace с корсетным лифом с драпировкой, дополненным бархатной накидкой, пишет People. Актриса дополнила образ макияжем в коричневых оттенках и золотыми аксессуарами.

Ее дочь Вивьен нарядила гармоничный ансамбль, состоявший из белой рубашки под бирюзовым жилетом, а также бирюзовых брюк и галстука-бабочки. Свой образ она дополнила кедами Converse. Девушка стала помощницей своей мамы-продюсера в шоу "Аутсайдеры", номинированном на премию Tony 2024.

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