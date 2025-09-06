'МастерШеф 16': как проходит первый выездной выпуск, где будут кормить детей. Фото

Третий выпуск популярного кулинарного шоу "МастерШеф 16" стал первым соревнованием для двадцатки лучших аматоров года. После напряженных отборов участники впервые покидают пределы студии и выходят на выездной конкурс, где кулинария сочетается с благотворительностью.

За кубок "МастерШеф" и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu борются:

Гарик Носач Александр Карпусь Людмила Шевчук Виктория Кузнецова Галина Оруджева Игорь Савчук Наталья Кривич Евгений Гниденко Ксения Воробьева Кирилл Харченко Оксана Куликова Алина Пухальская Александр Зубко Ева Музыка Екатерина Дубчак Ярослав Кулинченко Роман Дробит Юрий Котляр Мария Точилкина Дарья Фатеева

Что известно о предстоящих соревнованиях

Во время первого конкурса участники на территории ВДНХ в Киеве будут готовить полезные и яркие блюда, чтобы угостить маленьких украинцев, их родителей, киевлян и гостей столицы. Особенность этой задачи – все вырученные средства пойдут на поддержку благотворительного фонда "Дети героев", который занимается детьми, потерявшими родных из-за российской агрессии. Для участников это не только проверка кулинарного мастерства, но и возможность приобщиться к доброму делу, объединив усилия ради тех, кто нуждается в поддержке.

Вторая часть испытаний переносит кулинаров в мир детских воспоминаний. Судьи подготовили задание, которое заставит их вспомнить вкус родного дома – участникам предстоит создать нежные, воздушные и ароматные пончики. Простота рецептуры обманчива: даже такая классика требует точности, мастерства и умения вложить в блюдо собственную историю. На кону – дальнейшее участие в шоу, ведь ошибка может стоить места в двадцатке сильнейших.

Детали 3 выпуска "МастерШеф 16"

