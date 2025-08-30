Первых участников уже отправили 'на балкон': как проходит 2 выпуск 'МастерШеф 16'. Фото

Второй выпуск 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" на телеканале СТБ обещает еще больше интриги и напряжения. Тридцать участников, которые прошли предварительный отбор, теперь будут бороться за шанс попасть в главную двадцатку. Именно эти кулинары будут бороться дальше за кубок и возможность учиться в престижной французской школе Le Cordon Bleu.

На этот раз задачи стали сложнее: конкурсантам придется работать в стрессовых условиях и даже соревноваться вслепую. В анонсе показали интригующие кадры, где участники с завязанными глазами пытались справиться с кулинарными вызовами. Чьи блюда поразили судейскую тройку – Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую – а кто навсегда попрощался с шоу, читайте в материале OBOZ.UA.

Как прошел 1 выпуск "МастерШеф 16" и с какими блюдами участники пришли на знакомство с судьями – смотрите и читайте по ссылке.

Перед соревнованием все 30 участников собрались в главном зале шоу с мечтой попасть "на балкон". К ним вышли трое судей с неожиданным анонсом. Владимир Ярославский заявил, что финал шоу изменится на этот раз – конкурентам придется на один день открыть собственное заведение с особой концепцией и дизайном.

В частности, судьи отметили лучшие блюда на кастинге. Это были: бабагануш от ресторатора Кирилла из Луганской области, филе миньон с овощами и пюре из цветной капусты от Евы из Одессы и шу от Александра из Винницы.

Также они анонсировали главную концепцию сезона – правильное питание. Именно поэтому первым заданием на проекте было блюдо на пару. На это выделили всего 45 минут. Однако лучшие участники на кастинге получили дополнительные 15 минут, которые могут потратить на любой раунд.

Подавляющее большинство решило приготовить вареники с творогом. Одну из инициаторок такого блюда первой отправили домой из-за неудачно приготовленного теста – с комочками.

Первым на балкон поднялся Роман (на кастинге представлял ппундру), который решил приготовить хинкали с двумя видами сыра и шафраном на пару.

Среди других участников на балкон попал во время этого раунда Ярослав с Полтавщины, который обожает Эктора.

А вот вылетела из проекта Оксана, которая на кастинг приготовила голубцы, а на первый конкурс – булочки бао с тыквой и яблоком.

Заметим, что в прошлом, пятнадцатом, сезоне победила 25-летняя киевлянка Нэнси Топко. Однако финал стал настоящим информационным взрывом в соцсетях. Зрители возмутились выбором победительницы и обвинили проект в необъективности, а судей в ангажированности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении нардепа Тищенко за кулисами "МастерШефа". Его периодически привлекали к обсуждению потенциальных кандидатов, именно поэтому со скандальной персоной пришлось попрощаться.

