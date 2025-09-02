'Увидимся в суде!' Эктора Хименеса-Браво заподозрили в похотливых переписках с несовершеннолетними парнями: первая реакция судьи 'МастерШеф'

Известного украинского повара и судью шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво заподозрили в непристойных переписках с несовершеннолетними ребятами. По словам блогера Богдана Беспалова, к нему обратились юноши 15–17 лет, которые якобы рассказали об интимных сообщениях от звездного повара.

Публикация быстро получила огласку в соцсетях и даже стала основой для мемов и сатирических видео. Эктор Хименес-Браво публично опроверг все обвинения и заявил, что планирует защищать свою репутацию в суде. В сети сейчас активно обсуждают тему, однако ни один из "потерпевших" не подтвердил факт переписки, что затрудняет проверку достоверности информации.

Инсайдеры Богдана Беспалова

Блогер Богдан Беспалов со ссылкой на анонимных потерпевших утверждает, что повар якобы переписывался с юношами 15–17 лет. По его словам, Хименес-Браво сначала писал в Instagram, переводил переписку в Telegram, засыпал комплиментами и показывал свою богатую жизнь. Беспалов добавляет, что звездный повар якобы просил присылать интимные фото, а потом блокировал своих "жертв".

Блогер отмечает, что некоторые из таких материалов распространялись по сети еще пять лет назад, но сейчас его пугает именно возраст юношей, которые якобы стали жертвами. Часть ребят утверждает, что общение происходило по их собственной воле.

По состоянию на сейчас ни один из "потерпевших" не раскрыл свое имя и не подтвердил публично факт переписки. Это затрудняет проверку достоверности материалов, которые распространяет Беспалов.

Позиция Эктора Хименеса-Браво

Эктор Хименес-Браво публично отреагировал на обвинения. В обращении он заявил, что информация, которую распространяет Беспалов, является клеветой и не имеет ничего общего с реальностью.

"Друзья, вижу все, что сейчас пишут в Telegram-каналах и что распространяют обо мне. Я благодарен каждому из вас, кто поддерживает и доверяет. Благодарен, что в Украине меня знает много людей и они никогда не поверят в эти фейки. Однако эта клевета перешла все границы, поэтому я решил, как всегда честно, поговорить с вами. Прямо ответить: обвинения не имеют ничего общего с реальностью", – подчеркнул судья "МастерШеф".

Повар сообщил, что уже консультируется с юристами и намерен защищать свое имя в правовом поле.

"Людям, которые распространяют клевету, я хочу сказать одно – увидимся в суде", – заявил он.

В обращении Хименес-Браво добавил, что не ведет переписки в таком стиле и считает абсурдным предположение, что он мог этим заниматься. Он также связывает распространение таких "сливов" с кампаниями российских ботов и информационными атаками, направленными против него после его публичной поддержки Украины.

Вирусность в сети

После публикации Беспалова история быстро получила широкую огласку в сети. Распространенные скрины якобы переписок и видео стали основой для шуток и мемов в TikTok.

Например, популярности набрал ролик, где парень приходит на кастинг "МастерШеф", а в ответ звучит фраза из якобы "похотливой" переписки Эктора.

Богдан Беспалов пошел дальше и даже выпустил сатирический трек под названием "На кукне", в котором в шутливой форме обратился к продюсерам "МастерШеф" и самому Хименесу-Браво.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво шокировал историей, как его похитили и пытали. По словам телеведущего, на него жестоко напали на родине незадолго после того, как он открыл свой первый бизнес, и едва не лишили жизни.

