Маша Ефросинина нарушила 10-летнее табу на съемки дочери Наны в день ее выпускного. Редкие кадры

Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой – Нана – старается избегать публичности, поэтому более 10 лет назад запретила маме снимать ее для социальных сетей, однако теперь разрешила нарушить это табу. Знаменитость показала редкие кадры 22-летней девушки по случаю важного события – окончания магистратуры в ведущем испанском университете IE University.

Видео дня

Ролик с выпускного дочери Ефросинина опубликовала в своих Instagram-stories. Кстати, как подчеркнула ведущая, чтобы поддержать Нану в этот важный день, они впервые за время полномасштабной войны отправились в недельный отпуск всей семьей.

"Наша дочь Нана закончила магистратуру и выпустилась во взрослую жизнь... И я до сих пор не могу это осознать", – поделилась эмоциями звезда.

На видео Нана появилась в традиционной для выпускников академической одежде: темно-синей мантии и магистерской шапке. На протяжении всего мероприятия на лице девушки, которая унаследовала немало черт внешности от своей знаменитой мамы, сияла радостная улыбка.

Все члены семьи выпускницы в этот важный день были переполнены эмоциями. На видео видно, что Маша Ефросинина едва сдерживала слезы радости, а отец Наны, финансист Тимур Хромаев, и брат – Александр с гордостью наблюдали за происходящим.

Напомним, что девушка запретила своей знаменитой маме публиковать совместные актуальные снимки в соцсетях более десяти лет назад, ведь еще в школьные годы ощутила негативные последствия публичности. Как рассказывала Маша Ефросинина, неприятная ситуация произошла, когда Нане было 12–13 лет. Тогда они с классом отправились в поездку во Львов, а одной из подписчиц звезды не понравилось поведение школьников, ведь они устроили беспорядок в вагоне. Женщина незаметно сфотографировала Нану и прислала ведущей снимок с претензией: "Позор! Ваша дочь причастна к такому беспорядку в вагоне".

После инцидента Ефросинина сразу же связалась с девочкой, чтобы отругать ее, однако теперь считает это большой ошибкой: "Говорю: "Как ты могла?" А она ответила: "Мама, а как они смогли меня сфотографировать?" С тех пор она ни разу не позволила себя сфотографировать и выложить".

Но все же Нана не исчезла из соцсетей мамы полностью. Так, например, 16 февраля Маша Ефросинина опубликовала несколько фотографий с дочерью, чтобы поздравить ее с 22-м днем рождения.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Маричка Падалко на редких снимках показала дочь, которая закончила школу.

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