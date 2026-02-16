Маша Ефросинина на редких фото показала старшую дочь Нану, которая более 10 лет запрещала снимать ее для соцсетей

Телеведущая Маша Ефросинина, похоже, смогла уговорить свою взрослую дочь на совместное фото в соцсетях. Она поздравила 22-летнюю Нану с днем рождения и впервые за долгое время показала свежий, а не архивный кадр.

Девушка годами избегает публичности и уже более десятилетия просит мать не публиковать свои фотографии. Однако на этот раз совместные фотографии появились в Instagram.

"Мой ангел-именинница. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга. Люблю тебя", – обратилась к дочери телеведущая.

На первом обнародованном фото Нана позирует в зеркале с мамой. Обе женщины одеты в платья. На втором – личная фотография Наны, а на третьем – семейный кадр вместе с мамой и папой – военнослужащим Тимуром Хромаевым.

Нана уже более десяти лет просит мать не показывать ее в соцсетях. По словам Ефросининой, еще в школьном возрасте дочь почувствовала негативные последствия публичности и решила, что жизнь под постоянным вниманием аудитории – не для нее. Она ведет закрытые страницы в соцсетях, доступные только для близкого круга.

Инцидент произошел, когда Нани было 12–13 лет: во время поездки с классом во Львов одну из подписчиц возмутило поведение школьников в вагоне поезда. Женщина сфотографировала детей втихаря и отправила Ефросининой снимки вместе с критикой.

Ведущая призналась, что тогда сразу позвонила дочери с претензиями, не став на ее сторону. В ответ Нана спросила: "Мама, а как они могли меня снимать?" После этого, по словам Ефросининой, девушка больше не разрешала публиковать свои фото. До 19 лет она соглашалась на одну фотографию в год в день рождения, теперь – преимущественно только детские архивные кадры.

В то же время иногда Нана все же появляется в публикациях матери. В частности, в декабре 2024 года Ефросинина показала редкое видео с дочкой во время рождественских праздников, когда семье удалось собраться вместе. Тогда ведущая отмечала, что для нее особое значение имеет возможность быть рядом с детьми, в то время как муж проходит службу, а дочь учится за границей.

