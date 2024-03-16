Ефросинина назвала причину, почему ее взрослая дочь уже почти 10 лет скрывается от камер: я совершила ошибку

20-летняя дочь ведущей Марии Ефросининой – Нана – уже почти 10 лет скрывается от объективов и запрещает маме публиковать общие актуальные фото, потому что, будучи школьницей, почувствовала на себе проблемы публичности. Студентка уверена, что жизнь на глазах тысяч фанатов – не для нее.

Ведущая считает, что в этом отчасти есть ее вина, потому что много лет назад звезда неправильно отреагировала на неприятный для них обоих инцидент. Об этом она рассказала в разговоре с Еленой Кравец и ее дочерью Марией на YouTube.

Когда Нане было около 12-13 лет, она с классом отправилась, как вспоминает ее мама, во Львов. Там шумных школьников, которые намусорили в вагоне, сфотографировала подписница Ефросининой, после чего прислала ей фотографию и свои претензии.

"Конечно, они кричали, пили какие-то неалкогольные напитки, ели какое-то г*вно. Я получаю от подписницы фото Наны, снятое исподтишка, видео, где валяются бумажки, бутылки, и письмо: "Позор! Ваша дочь причастна к такому беспорядку в вагоне", – вспомнила Ефросинина.

Прочитав критику, артистка сразу связалась с дочерью, чтобы отругать ее. Теперь она считает это ошибкой.

"Я совершаю большую ошибку. Говорю: "Как ты могла?" А она сказала: "Мама, а как они смогли меня снимать?" С тех пор она ни разу не позволила себя сфотографировать и выложить", – сказала Ефросинина.

Звезда сделала для себя два вывода: нужно быть на стороне детей и считаться с их жизненными выборами.

По ее словам, у взрослой дочери есть страницы в соцсетях, но они закрыты и доступны для узкого круга. До 19 лет Нана еще разрешала публиковать свои фотографии раз в год, теперь – только детские кадры на день рождения.

В прошлом году звезда показала 19-летнюю красавицу, и подписчики заметили, что она очень похожа на маму.

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