Маричка Падалко удивила, почему ее дети запретили показывать себя в соцсетях: но есть исключение

Украинская телеведущая Маричка Падалко призналась, что ее дети – 18-летний Михаил, 16-летняя Мария и 14-летняя Екатерина – запретили показывать их фотографии в социальных сетях. По словам журналистки, наследники уважают свое личное пространство и не хотят, чтобы она публично говорила об их жизни.

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Однако, как отметила ведущая, иногда ей все же удается убедить детей нарушить это правило. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"Мои дети научились уважать свое личное пространство. Поэтому у меня в Instagram почти нет их фотографий. Раз в год мы договариваемся о такой роскоши для мамы, как разместить их фото. Они сказали, что выбрать публичную профессию это был твой выбор, наш – быть непубличными, поэтому на разглашение информации что и как у меня тоже есть запрет", – поделилась журналистка.

Маричка Падалко также отметила, что во многом берет пример со своих наследников. Так, например, ведущая учится у них быть более адаптивной, выносливой и откровенно говорить о собственных эмоциях.

"Они, в отличие от взрослых, не стесняются сказать: "Мне нужен психолог. Я хочу это проговорить". Я у них учусь этой открытости к миру", – сказала Падалко.

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