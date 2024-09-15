Маричка Падалко рассказала, чем ее поразил Майкл Дуглас на интервью: стоит принять во внимание всем звездам и политикам

Голливудская звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас во время приезда в Киев на Четвертый саммит первых леди и джентльменов, который организовывала первая леди Украины Елена Зеленская, успел попасть на интервью к журналистке Маричке Падалко. Она признается, что не ожидала увидеть в телестудии актера ее детства, но с удовольствием с ним пообщалась и заметила некоторые вещи в поведении знаменитости, которые должны принять во внимание украинские звезды и политики.

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По ее словам, Майкл Дуглас не выдвигал определенных условий, из-за которых он готов был приехать на запись интервью. В частности, обращался он с членами съемочной группы несмотря на свой статус звезды мирового уровня. Об этом рассказала Маричка Падалко в Instagram.

"Мы не услышали с его стороны никаких предварительных условий: никто не требовал отдельных гримерок или особой косметики, никто не ставил условий по свету в студии или ракурсов для съемок. А еще я не услышала ни от Дугласа, ни от организаторов саммита вопроса, а о чем я, собственно, собираюсь говорить с гостем! Те коллеги, у которых есть постоянные проблемы с гостями, "а пришлите нам вопросы", "а об этом мы не будем говорить", "а давайте без последнего вопроса" меня поймут. У Дугласа есть чему поучиться некоторым нашим звездам шоу-бизнеса и политикам, чей приход на канал иногда сравним с землетрясением", – отметила журналистка.

Актер любезно со всеми общался, несмотря на то, что может больше никогда не встретиться с этими людьми. Как говорит Падалко, настоящая звездность в мелочах.

"Голливудский актер приехал только с переводчицей Ольгой, сопровождавшей его в эти дни в Киеве. Настоящая звездность в мелочах – поздороваться с каждым, повторить из-за уважения иностранное имя, которое ты впервые слышишь, среагировать на какие-то личные ремарки человека, которого ты, вероятнее всего, никогда больше не встретишь. А так хочется, чтобы люди, которые нас так поддерживают, возвращались в Украину снова и снова", – добавила Маричка Падалко.

В частности, журналистка сообщила, что запись интервью была на грани срыва из-за жестких временных рамок. Однако все прошло, и актер все же приехал, хоть и на ограниченное время. Разговор уложился в 16 минут эфирного времени.

"Интервью было на грани срыва, потому что Дуглас задерживался у президента и имел поезд обратно через несколько часов. "Едет!" – наконец-то послышалось по этажам канала, и тогда я поняла, как многие из нас просто хотели его увидеть. А дальше Майкл Дуглас всех очаровал. Меня – даже еще до своего прибытия", – сказала Падалко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Майкл Дуглас рассказал об одном историческом факте об Украине, который его поразил. Его рассказали актеру в Киево-Печерской Лавре.

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