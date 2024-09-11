В Украину неожиданно приехала звезда 'Основного инстинкта' Майкл Дуглас. Фото

79-летний американский актер, звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас, поддерживающий Украину с первых дней полномасштабного вторжения России, прибыл в Киев. По данным Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации, лауреат премии "Оскар" уже успел полюбоваться достопримечательностями города.

Видео дня

На официальной Facebook-странице организации можно увидеть снимок Дугласа с сыном Диланом на фоне Андреевской церкви. "Во время прогулки Майкл посетил Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка", где осмотрел живописные виды Днепра, после чего посетил величественную Андреевскую церковь", – говорится в сообщении. Гость был поражен красивой архитектурой столицы, а также интересовался историей Киева.

Дуглас приехал в сердце Украины, чтобы приобщиться к важному событию, как посол доброй воли ООН. Актер примет участие в Саммите первых леди и джентльменов. Мероприятие, организованное Еленой Зеленской, состоится 12 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как известный историк и посол фандрейзинговой платформы UNITED24 Тимоти Снайдер приехал в Украину и поразил общественность свободным владением украинским языком. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!