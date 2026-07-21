Маргарита Сичкарь назвала украинскую певицу, которой очень повезло с мужем: он невысокий и не красавец, но она сорвала джекпот

Ресторатор Маргарита Сичкарь с восторгом отозвалась о муже украинской певицы Оли Поляковой – бизнесмене Вадиме Буряковском. По ее словам, артистке невероятно повезло с избранником, ведь он якобы является примером настоящего мужчины, несмотря на то, что, как отметила сама Сичкарь, "невысокий и не красавец".

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Об этом она рассказала в интервью Алесе Бацман, комментируя недавний разговор Буряковского с Дмитрием Гордоном. Сичкарь призналась, что давно знакома с бизнесменом и знала его еще задолго до брака с Поляковой. Она подчеркнула, что всегда восхищалась его человеческими качествами.

"Я обожаю эфир с Вадиком. Я просто знаю Вадика уже миллион лет. Я знала его жену Свету. Вадик – настоящий мужчина. Несмотря на его небольшой рост, он не красавец. Полякова со своим мужем выиграла джекпот", – сказала ресторатор.

Она даже обратилась к певице с призывом беречь своего мужа.

"Оля, молись за Вадика, пусть он проживет 100 лет. Его нужно просто беречь. Это мужчина, который служит примером. Его дочерям будет сложно, потому что такого мужчину, как Вадик, рядом найти трудно. Он показывает своим дочерям, каким должен быть мужчина рядом", – добавила Сичкарь.

В то же время ведущая-собеседница заметила, что и самому Буряковскому тоже очень повезло с женой. С этим Сичкарь согласилась.

"И красивая, и умная, и остроумная. Там тоже все как в джекпоте", – сказала она.

Напомним, Вадим Буряковский этой весной дал два больших интервью Дмитрию Гордону. Первый разговор бизнесмена разлетелся цитатами по сети и собрал более 1,6 миллиона просмотров. В нем супруг Оли Поляковой рассказывал о своем бизнесе, личной жизни, "лихие 90-х", предыдущих браках и отношениях с певицей.

Впрочем, тогда интервью запомнилось больше заявлением о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве, назвав последнего "мажором". После этого Полякова публично заявила, что была шокирована словами мужа, подчеркнула, что не разделяет его позицию, и извинилась перед семьей Ефросининой.

Впоследствии бизнесмен признал, что сожалеет о том резонансном интервью. По его словам, после выхода интервью его стали узнавать буквально везде, из-за чего он даже задумался о смене имиджа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, скрывает поместье "мажора" Тимура Хромаева под Киевом, которое он унаследовал от отца. Общая площадь недвижимости составляет 1247,2 квадратных метра.

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